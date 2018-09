Arabski w końcu trafi przed komisję

W poniedziałek o godz. 12 sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold ma rozpocząć przesłuchanie Tomasza Arabskiego b. szefa kancelarii premiera Donalda Tuska; będzie to drugie podejście do przesłuchania tego świadka.

Pierwotnie przesłuchanie Arabskiego - który był szefem kancelarii premiera w latach 2007 - 2013 - miało mieć miejsce na początku czerwca, ale do komisji wpłynął wówczas wniosek pełnomocnika Arabskiego usprawiedliwiający jego nieobecność ze względów zawodowych. Komisja ustaliła wtedy, że przesłuchanie b. szefa kancelarii premiera zostanie przesunięte na 10 września.

Posłowie komisji chcą zapytać Arabskiego m.in. o jego działania po tym, gdy do kancelarii szefa rządu wpłynęła dotycząca Amber Gold notatka, jaką w maju 2012 r. ówczesny szef ABW Krzysztof Bondaryk wysłał do sześciu najważniejszych osób w państwie, m.in. do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego.

Była to informacja z art. 18 ustawy o ABW, czyli mogąca mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP. W piśmie poinformowano, że w ocenie Agencji, Amber Gold to piramida finansowa, a środki klientów wyprowadzane są do należących do spółki linii lotniczych OLT Express i że w najbliższych dniach ABW złoży zawiadomienie do prokuratury.

Wiceprzewodniczący komisji śledczej Jarosław Krajewski (PiS) powiedział, że Arabski to „ważny świadek z punktu widzenia pracy komisji, ponieważ był on bliskim współpracownikiem Donalda Tuska z czasów afery Amber Gold”.

Poseł PiS zapowiedział też, że Arabskiego chce zapytać, m.in. kiedy uzyskał pierwsze informacje o zagrożeniu ze strony Amber Gold. Poseł PiS chce się także dowiedzieć, jakie działania Arabski „podjął po otrzymaniu poufnej notatki szefa ABW z 24 maja 2012 r. dotyczącej Amber Gold, która już wtedy była identyfikowana jako piramida finansowa”.

Ponadto Krajewski chce zapytać b. szefa KPRM, jakie wytyczne otrzymał od premiera Tuska „odnośnie podjęcia działań instytucji państwowych ws. Amber Gold” i czy zrealizował te działania.

Podobne pytania planuje zadać świadkowi drugi z wiceszefów komisji Tomasz Rzymkowski z Kukiz‘15. Jak powiedział z przesłuchania b. szefa KPRM chciałby dowiedzieć się m.in. jak wyglądał obieg dokumentacji w kancelarii premiera.

Tej dokumentacji, która wpłynęła z ABW. Z nią najpierw w imieniu premiera zapoznawał się właśnie Arabski - zaznaczył Rzymkowski. Pytanie co on z tą wiedzą uczynił, jak wyglądała rozmowa z Prezesem Rady Ministrów, co pamięta z tamtych wydarzeń, jakie działania zostały podjęte przez KPRM - dodał Rzymkowski.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

(PAP)