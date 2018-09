Turkmenistan uruchomił dużą elektrownię gazową

Na południowym wschodzie Turkmenistanu uruchomiono dużą elektrownię gazową, która ma rocznie sprzedawać około 3 miliardów kilowatogodzin energii do Afganistanu i Pakistanu - poinformowała w niedzielę agencja Associated Press.

Sobotnią inaugurację elektrowni niedaleko miasta Mary na południowym wschodzie Turkmenistanu relacjonowała tamtejsza telewizja państwowa.

Inwestycja, której koszt wyniósł równowartość 1,2 mld USD, jest częścią starań Turkmenistanu o dywersyfikację gospodarki, opierającej się głównie na eksporcie gazu ziemnego.

Gospodarka Turkmenistanu poważnie ucierpiała, gdy Rosja przestała kupować turkmeński gaz. Działania dywersyfikacyjne obejmują otwarcie w maju nowego portu na Morzu Kaspijskim, a także budowę gazociągu do przesyłu tego surowca do nowych klientów w Afganistanie, Pakistanie i Indiach - zwraca uwagę agencja Associated Press.

Turkmenistan, będący byłą republiką radziecką, ma jedne z największych na świecie zasobów gazu ziemnego. Eksport gazu zmniejszył się, gdy Rosja, która była największym importerem tego surowca w Turkmenistanie, wstrzymała kupno w styczniu 2016 roku. W grudniu ub.r. import zawiesił również Iran, oskarżając Turkmenistan o cięcie dostaw. W tej sytuacji jedynym krajem kupującym gaz od Turkmenistanu pozostają Chiny, importując ok. 35-40 mld metrów sześciennych gazu rocznie. (PAP)