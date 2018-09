Powołanie nowej dywizji wojsk operacyjnych zapowiedział w niedzielę w Siedlcach szef MON Mariusz Błaszczak. W tym mieście powstanie dowództwo nowej dywizji, która ma się składać z trzech brygad. Na dowódcę został wyznaczony gen. bryg. Jarosław Gromadziński.

Podjąłem decyzję o tym, aby utworzyć nową dywizję Wojska Polskiego. Ta dywizja z założenia musi być zlokalizowana na wschód od Wisły” - powiedział Błaszczak na uroczystości inaugurującej obchody święta Wojsk Lądowych.

Szef MON zapowiedział, że dowództwo nowej dywizji będzie mieściło się w Siedlcach, a w jej skład wejdą trzy brygady - dwie istniejące - 1. Warszawska Brygada Pancerna i 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, zostanie też sformowana nowa brygada.

Minister dodał, że nowa brygada będzie się składać z żołnierzy nowo wstępujących do służby. Podkreślił popularność jaką cieszą się klasy mundurowe i Wojska Obrony Terytorialnej, i zapewnił, że MON chce wykorzystać „energię i zapał” młodych ludzi, formując nową brygadę. Zapowiedział rozpoczęcie kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

To będzie cały proces, ale żeby ten proces przebiegał sprawnie, przygotowaliśmy nowe rozporządzenie, które ułatwia proces powoływania do zawodowej służby wojskowej” - powiedział Błaszczak. „Stworzony został ogólnopolski bank danych dotyczących wolnych stanowisk w Wojsku Polskim, również w perspektywie sześciomiesięcznej, tych, które się zwolnią; po drugie wprowadzamy jednolity proces kwalifikacyjny. To z całą pewnością usprawni proces naboru do wojska zawodowego - dodał.

Poinformował, że dowódcą 18. Dywizji został gen. bryg. Jarosław Gromadziński.

To dowódca doświadczony, ale jednocześnie w takim wieku - ma 47 lat - w którym jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań - powiedział minister.

Zwrócił uwagę na doświadczenie dowódcze i wykształcenie Gromadzińskiego, który do niedawna dowodził 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i współpracował z sojusznikami.

Minister wyjaśnił, że nadanie numeru 18. to nawiązanie do roku 1918 oraz do wojny roku 1920, w której wyróżniła się 18. Dywizja Piechoty, nazwana później „Żelazną Dywizją”.

To rok, w którym koncentrujemy nasze wysiłki na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, wyposażone w nowoczesny sprzęt, silniej osadzone w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomniał podpisany w marcu kontrakt na zestawy obrony powietrznej Patriot; powtórzył zapowiedź, że przed końcem roku zostanie sfinalizowana „duża umowa na zakupienie nowoczesnego sprzętu”. „Ale żeby warunki służby były godne, musimy zadbać także o godne wynagrodzenie dla żołnierzy Wojska Polskiego” - powiedział, podkreślając, że projekt budżetu zakłada podwyżki uposażeń.

Poinformował, że Gromadziński obejmie stanowisko 17 września.

To też nie jest przypadek - zaznaczył minister, nawiązując do napaści ZSRR na Polskę w 1939 r.

Dodał, że powołanie nowej dywizji to oznaka wzmocnienia polskiego wojska.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe, ale żołnierz musi sprostać każdemu zadaniu, i to zadanie - zapewniam - zostanie wykonane. Zapału i energii nie braknie - zadeklarował Gromadziński.

Dodał, że będzie czerpał z tradycji 18. Dywizji Piechoty, a „nowa 18. Dywizja Zmechanizowana będzie żelaznym gwarantem bezpieczeństwa południowowschodniej Polski”.

Z przerażeniem patrzyliśmy na to, jak w ostatnich latach wojska w naszym regionie ubywa, że niknie ono z Polski wschodniej - powiedział prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

Zarzucił poprzednim rządom „lekceważenie Polski wschodniej”.

Za każdym razem, kiedy przybywa do nas przedstawiciel rządu, () słyszymy konkretne zapewnienia, które są wprowadzane w czyn - dodał.

Błaszczak zapewnił, że „rząd PiS przyjął sobie za cel zrównoważony rozwój całej Polski, a nie tylko pewnych wysp, miejsc w naszym kraju”. Podkreślił znaczenie współpracy między wojskiem a lokalnymi społecznościami i władzami.

Inspektor Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciech Grabowski przypomniał, że Święto Wojsk Lądowych jest obchodzone 12 września od 1996 r. na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Grabowski przypomniał, że Wojska Lądowe uczestniczą w misjach na Łotwie, w Rumunii, w Bośni i Hercegowinie, Kosowie i Afganistanie, a w najbliższych miesiącach planują przejęcie odpowiedzialności za dowodzenie kontyngentem w Iraku.

W uroczystości wzięli udział szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak i inspektor Wojsk Lądowych dowódca generalny gen. broni Jarosław Mika.

