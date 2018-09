Co Europa myśli o nielegalnej emigracji

Wszyscy ludzie przybywający do Europy na łodziach przez Morze Śródziemne z Afryki Północnej to w rzeczywistości emigranci zarobkowi, pozbawieni prawa do azylu w Unii Europejskiej - ocenił premier Czech Andrej Babisz w wywiadzie dla dziennika „Bild”.

To są migranci ekonomiczni, wszystko nielegalne. Młodzi ludzie, którzy nie uciekają przed wojną - powiedział szef czeskiego rządu w rozmowie opublikowanej w niedzielę na portalu niemieckiej gazety.

Na uwagę, że w Afryce toczy się wiele konfliktów, np. w Somalii i Erytrei, Babisz odparł:

Byłem na miejscu, żeby zasięgnąć informacji. Oni płacą 2000 do 5000 dolarów za podróż (do Europy) - mówił.

Jak powiedział, przemytnicy ludzi co roku za przerzucanie tych osób do Europy inkasują 5,7 mld dolarów. Nie wskazał, skąd ma takie dane.

Babisz podkreślił, że nie zgadza się na proponowany przez Komisję Europejską mechanizm rozdzielania między państwa Unii Europejskiej osób przybywających do Europy na łodziach z Afryki Północnej. UE powinna „pomagać tym ludziom w miejscu ich urodzenia” - powiedział.

W kwestii migracji Europa nie może postępować inaczej niż Ameryka, Kanada czy Australia. Musimy też bronić cywilizacji, którą zbudowali nasi przodkowie, naszej kultury - wskazał premier Czech.

Jak ocenił, przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego pokażą, „co milcząca większość myśli o nielegalnej migracji”.

(PAP)