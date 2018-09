Miejsc pracy już nie będzie przybywać

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 0,1 pkt m/m i wyniósł 265,5 pkt w sierpniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w sierpniu nie zmienił się znacznie w porównaniu do miesiąca ubiegłego. W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy stabilizację na rynku wolnych miejsc pracy. Jest to najdłuższy okres braku wyraźnych zmian na rynku od połowy 2016 roku. Może to świadczyć o osiągnięciu maksimum możliwości kreacji nowych miejsc pracy przy obecnym stanie gospodarki - czytamy w raporcie.