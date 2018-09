Grupa Azoty przejmuje niemiecką spółkę

Za 235 mln euro Grupa Azoty przejmie 100 proc. akcji spółki COMPO EXPERT producenta nawozów specjalistycznych. Azoty całość transakcji chcą sfinansować z linii kredytowych.

Ostateczne przejęcie spółki ma nastąpić nie później niż w I kwartale 2019 r, po uzyskaniu zgody nadzwyczajnego walnego oraz zgód wydanych przez urzędy antymonopolowe.

Transakcja wpisuje się w Strategię Grupy do 2020 r. Przejmujemy firmę, która działa w 100 krajach na całym świecie, a jej przychody kształtują się na poziomie ok. 333 mln euro. COMPO zrealizował też w ostatnich latach wieloletni program inwestycyjny o wartości 90 mln euro. Skorygowana EBIDTA,spółki to za ubiegły rok ok. 30 mln euro. W ciągu kilku tygodni poznamy jej najnowsze wyniki finansowe – zapowiedział Wojciech Wardacki prezes Grupy Azoty.