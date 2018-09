Credit Agricole obniża prognozę wzrostu

Tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,8 proc. wobec wcześniej przewidywanych 5 proc., zaś w 2019 r. będzie równe 3,5 proc. (wobec 3,7 proc. oczekiwanych wcześniej), prognozuje bank Credit Agricole.

Analitycy podkreślają, że w II poł. 2018 r. nastąpi przyspieszenie dynamiki inwestycji jednak ze względu na niższy punkt startowy (II kw.) tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w całym 2018 r. będzie niższe niż wcześniej oczekiwano.

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna, podano również.

Przyspieszenie inwestycji ogółem w II poł. br. będzie związane ze znaczącym przyspieszeniem wzrostu inwestycji publicznych realizowanych poza jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększeniem dynamiki nakładów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Uważamy jednak, że ze względu na cykl polityczny (inwestycyjna ‘górka’ w jednostkach samorządu terytorialnego w 2018 r. w związku z wyborami samorządowymi) oraz sygnalizowany w badaniach koniunktury krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw, w 2019 r. tempo wzrostu inwestycji będzie się stopniowo obniżać - czytamy w raporcie.

W najbliższych kwartałach utrzyma się umiarkowana presja płacowa, jednak dynamika nominalnych wynagrodzeń w 2019 r. obniży się do 6,6 proc. z 6,9 proc. w 2018 r., do czego w znacznym stopniu przyczyni się spodziewane wejście w życie ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów płacowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i ograniczy przestrzeń do podwyżek płac. Rosnące 2019 r. obniży się do 6,6 proc. z 6,9 proc. w 2018 r., „do czego w znacznym stopniu przyczyni się spodziewane wejście w życie ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów płacowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i ograniczy przestrzeń do podwyżek płac trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będą ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem, którego tempo spadnie z 0,9 proc. r/r w 2018 r. do 0,4 proc. w 2019 r. - wskazali analitycy.