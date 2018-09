Wyjątkowy prezent - odblaski od PZU z tygodnikiem „Sieci”

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Wbrew pozorom do większości potrąceń dochodzi w obszarze zabudowanym. Okazuje się, że najmniej bezpiecznym miejscem (aż połowa wypadków) są … przejścia dla pieszych. Dlatego, mimo braku nakazu, warto „świecić się” i być widocznym z daleka również w mieście. Do tygodnika „Sieci” dołączamy wyjątkowy prezent od PZU – odblaskowy brelok do zawieszenia lub noszenia na ręku.

Schyłek roku oznacza krótsze dni. Wtedy częściej zmuszeni jesteśmy się poruszać po drodze już po zmierzchu. Widoczność pogarsza również jesienno-zimowa aura: opady, mgły. W takich warunkach powinniśmy być szczególnie ostrożni jako uczestnicy ruchu drogowego. Dotyczy to wszystkich. Choć statystycznie ujmując, sprawcami wypadków częściej bywają kierujący pojazdami, więcej ginie pieszych i rowerzystów, którzy w konfrontacji z samochodem są bez szans.

Odblask jest po to, żeby pieszy był widoczny z dostatecznej odległości. Ale to nie wszystko. Dodatkowo daje mu również impuls do rozmyślań: mam talizman, którym zabezpieczam się przed wypadkiem. To oznacza, że jestem ostrożny, czyli nie tylko świadomie zakładam ten odblask, lecz będę również rozglądał się na drodze i szukał zagrożeń – podkreśla podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji.

Statystyki wypadków z udziałem pieszych są brutalne. W zeszłym roku na polskich drogach zginęło niemal tysiąc osób. Podobnie jak w latach poprzednich - połowa tych tragedii wydarzyła się w ciągu ostatniego kwartału roku. Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza gorsza widoczność przy wcześnie zapadającym zmierzchu. Jak wskazują wyniki najnowszego raportu PZU „Bezpieczne dziecko 2018”, 91 proc. (84 proc. w 2016 r.) rodziców uważa, że w dzisiejszym świecie na dzieci czyha więcej niebezpieczeństw niż w czasach, gdy sami byli mali. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że to mama i tata powinni uczyć dzieci bezpiecznych zachowań.

Odblask z „Niestraszkiem”, który odbija światło reflektorów a także świeci na czerwono – warto nosić przy sobie zawsze, choćby dlatego, że zmierzch zapada jesienią dość szybko i nie zawsze przewidzimy, czy powrót ze szkoły lub dodatkowych zajęć odbywał się będzie jeszcze w ciągu dnia.

