Pekao chce budować bank poza Polską

Prezes Pekao – Michał Krupiński – zapowiedział, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja czy Pekao powinno zbudować od początku nowy bank cyfrowy czy przejąć już działający – informuje „Puls Biznesu.”

Nie będziemy rosnąć przez fuzje i przejęcia, choć uważnie przyglądamy się potencjalnym okazjom. To, co obecnie sprawdzamy, to najlepszy sposób na zbudowanie banku cyfrowego, szczególnie poza Polską, gdzie mieszka 10 mln Polaków – powiedział Reutersowi Krupiński podczas forum biznesowego we Włoszech.