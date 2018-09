Mieszkanie plus: kolejnych 108 mieszkań w Jarocinie

108 lokali w ramach programu Mieszkanie plus oddamy w I kwartale 2019 roku - powiedział prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski. Jak dodał, w gminie oddano już 258 mieszkań w ramach rządowego programu.

Obecnie układane jest pokrycie dachowe na jednym z bloków - powiedział Wolski. Na drugim z budynków ekipy przygotowują się także do zadaszenia - dodał prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (JTBS). Prace wykończeniowe mają zakończyć się w ciągu kilku miesięcy.

Jak wyjaśnił Wolski, oddanie obu budynków, w których jest 108 mieszkań, planowane jest na początku przyszłego roku.

W 2019 r. w ramach Mieszkania plus mają być oddane domy m.in. w Wałbrzychu, Gdyni i Kępicach (pomorskie). We wrześniu br. planowane jest oddanie mieszkań w Kępnie (wielkopolskie).

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć warunki dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

