GUS nie wie nic o inwestycjach? Kłopotliwy formularz

Dane GUS dotyczące inwestycji mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowanych leasingiem - ocenił Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Przyczyną jest brak leasingu jako źródła finansowania nakładów w formularzu, który firmy wysyłają do GUS

Może być tak, że część nakładów inwestycyjnych finansowanych leasingiem nie jest wykazywana w sprawozdawczości GUS - powiedział Sugajski PAP Biznes.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji po wrześniowym posiedzeniu RPP zwrócił uwagę, że sprawozdawczość dotycząca leasingu w odniesieniu do mierzenia inwestycji może być nieadekwatna i zaniżać ich wartość w gospodarce.

Firmy raportując do GUS wykazują wartość środków trwałych według ich pozycji bilansowych. Jednak w drugiej części formularza sprawozdawczego, w którym powinny zostać wykazane źródła finansowania nakładów, nie ma możliwości wyboru opcji leasing, jest więc prawdopodobne, że część firm nie raportuje tych wydatków - powiedział Sugajski. Jednocześnie nie robią tego też leasingodawcy, którzy w większości przypadków nie mają ujętych w bilansie środków trwałych, które leasingują - dodał.

Z punktu widzenia rozliczeń księgowych w transakcji leasingu finansowego podmiot korzystający ze środka trwałego wpisuje go do bilansu, a przy leasingu operacyjnym - robi to podmiot finansujący. Właścicielem środka trwałego jest jednak w obu przypadkach firma leasingowa.

Zgodnie z metodologią ESA 2010, środki trwałe nabyte na podstawie umowy leasingu finansowego są zaliczane do nakładów brutto na środki trwałe przez użytkownika. W przypadku leasingu operacyjnego koszt nabycia środka trwałego jest rejestrowany jako nakłady przez właściciela środka trwałego.

Leasing finansowy, w ujęciu księgowym, stanowi 75 proc. transakcji na rynku, chociaż z punktu widzenia podatkowego zazwyczaj mówi się o tego rodzaju umowach jako o leasingu operacyjnym - powiedział Sugajski.

Z danych ZPL wynika, że udział finansowania branży leasingowej w łącznym PKB Polski wyniósł 3,4 proc. w 2017 r., zaś prognozy Związku wskazują, że wskaźnik wzrośnie do 3,9 proc. w 2018 r.

ZPL szacuje, że udział aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w ubiegłym roku stanowił 26,9 proc. nakładów inwestycyjnych w gospodarce, a w tym roku wzrośnie do 29,5 proc.

„Wraz SGH przeprowadziliśmy badania nad zależnością między rynkiem leasingu a inwestycjami. Wykazały one wysoką korelację, co potwierdziło, że leasing jest barometrem tego, co się dzieje w gospodarce” - powiedział dyrektor generalny ZLP.

Jednak w danych GUS dotyczących wskaźników makroekonomicznych nie mogliśmy odnaleźć miejsca, w którym widoczny byłby wkład naszej branży w gospodarkę - dodał.

Według ZPL, wartość rynku leasingu w Polsce wzrosła w I półroczu 2018 r. o 19,7 proc. rdr do 38,9 mld zł. W samym I kwartale dynamika wyniosła 21,1 proc., a w II kwartale 18,4 proc.

W ramach konsultacji prowadzonych przez ZPL z GUS, dotyczących przygotowania formularzy statystycznych roku 2018, otrzymaliśmy zapewnienie, że w sprawozdawczości przedsiębiorstw za rok 2018 pojawi się dodatkowa rubryka pozwalająca na wpisanie przez przedsiębiorcę, wśród źródeł finansowania nakładów, wartości brutto środków trwałych przyjętych do odpłatnego używania na mocy leasingu finansowego, co pozwoli wówczas odzwierciedlić w statystykach GUS, jaki jest udział leasingu finansowego w finansowaniu nakładów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw - powiedział Sugajski.

PAP, PAP Biznes, mw