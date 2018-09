Zbiją fortunę? Powstała Polska Grupa Porcelanowa

Ćmielów, Lubiana, Chodzież, trzy polskie fabryki produkujące wyroby porcelanowe - łączą swoje struktury handlowe i marketingowe. W lipcu 2018 roku powstała Polska Grupa Porcelanowa, której ideą jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości produktów z wielopokoleniową tradycją. W ramach Grupy w dalszym ciągu funkcjonować będą cztery odrębne marki: Ćmielów, Lubiana, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio, które różnicuje rodzaj oferty, a łączy chęć realizacji potrzeb klientów, dla których fabryki szczycące się długoletnią tradycją produkują najwyższej jakości zastawę stołową.

Polska Grupa Porcelanowa powstała pod wpływem zmieniającego się otoczenia rynkowego i potrzeb klientów trzech wiodących producentów porcelany. Jako grupa łącząca tradycję ze współczesnością, chcemy wyróżniać się nie tylko doskonałym wzornictwem i jakością, ale także sprawnością organizacji i nowoczesnymi systemami współpracy z dynamicznie zmieniającym się rynkiem – mówi Piotr Witkowski, Dyrektor Handlowy Polskiej Grupy Porcelanowej.

W tym celu nastąpiła synergia potencjału dwóch firm: Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. oraz Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A., skupiających cztery wiodące na polskim rynku marki. Daje ona możliwość budowy silnej, jednolitej organizacji handlowej mogącej sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przed producentami w zakresie kreatywnego podejścia do rynku i innowacyjności.

Miarą sukcesu Polskiej Grupy Porcelanowej będzie zadowolenie i zaspokojenie potrzeb klientów dzięki wspólnej dystrybucji dla czterech marek. Możliwość korzystania i wysyłania produktów z pięciu Centrów Dystrybucji w całej Polsce znacznie wpłynie na dostępność towaru i szybkość realizacji zamówień. Stawiamy na różnorodne platformy sprzedażowe i wykwalifikowany, kompetentny zespół, który zapewni profesjonalną obsługę klienta i serwis po zakupowy – mówi Piotr Witkowski.

Polska Grupa Porcelanowa to cztery marki w portfelu jednego inwestora - grupy Wistil. Od lat podbijają one serca Polaków i z powodzeniem reprezentują rękodzielniczą tradycję poza granicami kraju. Marki Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., które swoją działalność prowadzą od 1790 roku, lokowane są w segmentach Premium i Prestige. Firma PFP produkuje obecnie 420 ton porcelany miesięcznie, z czego aż 60% wyrobów trafia na rynek krajowy. Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. swoją działalność prowadzą nieprzerwanie od 1969 roku. Długoletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych rynków sprzyja rozwojowi eksportu - obecnie prowadzi sprzedaż w ponad 40 krajach na całym świecie. Fabryka charakteryzuje się wysoką wydajnością produkując około 3 500 000 sztuk wyrobów miesięcznie.

Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. wraz z Polskimi fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież SA”, tworzą jedną z największych Grup Kapitałowych w branży.

Lubiana S.A. to nowoczesna marka oferująca porcelanę stołową na najwyższym, światowym poziomie. Specjalizuje się w produkcji porcelany o wysokich parametrach jakościowych, która doskonale sprawdza się w gastronomii, hotelach, ale też w użytku domowym. Klienci biznesowi oraz indywidualni mogą wybierać spośród wielu fasonów i dekoracji. Systematycznie wprowadzając nowe produkty, często nowatorskie, o nieregularnych kształtach, „Lubiana” nie tylko dąży do zaspokojenia oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów, a - przede wszystkim – wyprzedza je. Produkty z „Lubiany” w 70 proc. to eksport, dzięki czemu można je spotkać na stołach całego świata.

Kolekcje Ćmielowa to powrót do źródeł poprzez odtwarzanie najstarszych, jedynych w swoim rodzaju, kolekcjonerskich fasonów tradycyjnej porcelanowej zastawy. Ta klasyczna i tradycyjna marka słynie z historycznych zestawów porcelany stołowej w nowym ekskluzywnym wydaniu. Ćmielowskie produkty trafiają do monarchów i głów państw na całym świecie.

Chodzież to ukochana marka polskich rodzin, od lat towarzysząca podczas celebrowania rodzinnych uroczystości. Kolekcje z roku na rok zmieniają się, aby odpowiadać na aktualne potrzeby kolejnych pokoleń. Elegancka i funkcjonalna porcelana z „Chodzieży” to kilkanaście fasonów zaprojektowanych przez twórców zakładowego Ośrodka Wzornictwa, którego korzenie sięgają początków działalności firmy.

Ćmielów Design Studio to marka dedykowana osobom poszukującym dobrego, współczesnego wzornictwa. Kolekcje wychodzące spod rąk designerów prezentują nowe oblicze porcelany łączącej w sobie tradycyjny kunszt produkcji oraz nowoczesne podejście do estetyki. Studio projektowe marki kierowane jest przez cenionego na całym świecie artystę ceramika Marka Cecułę.

Polska Porcelana / autor: Polska Grupa Porcelanowa

mw