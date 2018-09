Wzrósł dług branży turystycznej

Po pierwszym półroczu 2018 r. dług branży turystycznej wzrósł w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku do ponad 66 mln zł. Z zadłużeniem boryka się obecnie 730 firm oferujących usługi turystyczne, czyli co czternaste przedsiębiorstwo - wynika z danych BIG InfoMonitor.

Jak wskazano w raporcie „Sytuacja w branży turystycznej. Wymarzone wakacje biur podróży”, przez ostatni rok przeterminowane zadłużenie kredytowe i pozakredytowe branży niemal się nie zmieniło, ale liczba firm z problemami wzrosła o 18 proc.

Nasze dane pokazują, że moralność płatnicza branży jest niezła, choć obserwowany w ciągu roku wzrost liczby firm z problemami jest niepokojący. Problemy z regulowaniem zobowiązań ma obecnie ponad 7 proc. firm, wobec 6,1 proc. wśród ogółu przedsiębiorstw. W branży nie brakuje też takich podmiotów, które narażają swoich kontrahentów na duże straty - wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Jak wynika z raportu, przeterminowane min. 30 dni i na co najmniej 500 zł zadłużenie kredytowe i pozakredytowe firm turystycznych w Polsce wyniosło po dwóch kwartałach br. niemal 66,4 mln zł. Prawie 84 proc. tej sumy stanowiły przeterminowane zobowiązania kredytowe. W ponad 80 proc. odpowiedzialni za całą sumę zadłużenia są organizatorzy turystyczni.

Jak wyjaśnił Grzelczak, należy do nich prawie 55 mln przeterminowanego zadłużenia.

Są to przedsiębiorcy organizujący wyjazdy turystyczne, czyli największe firmy, których marki są powszechnie znane. To właśnie oni ponoszą odpowiedzialność wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych - wskazał.

Dodał, że w tej grupie 8 proc. nie reguluje zobowiązań finansowych na czas.

Rekordzista, jak wskazano w raporcie, ma ponad 24 mln zł niespłaconych rat kredytów i faktur wystawionych przez kontrahentów. Jego zaległość to 37 proc. ogółu przeterminowanych płatności całej branży. Firma ta była w rejestrze również przed rokiem, wówczas miała 21,4 mln zł długu - zaznaczono.

Biorąc pod uwagę zarówno agentów turystycznych, pośredników oraz organizatorów turystyki obciążonych niespłaconymi należnościami, w bazach BIK i BIG InfoMonitor było ich łącznie 730, co stanowi 7,2 proc. firm z branży widniejących w KRS i CEIDG na koniec czerwca tego roku.

Najwięcej firm turystycznych z niespłaconym zadłużeniem w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK pochodzi z województwa mazowieckiego. Po I półroczu 2018 r. było ich 189. Drugie pod tym względem jest Śląsk (130). Najmniej biur podróży z problemami mieści się w województwach świętokrzyskim i lubuskim - odpowiednio po 6 i 8.

Z kolei pod względem wysokości przeterminowanego zadłużenia przodują biura podróży z Małopolski z sumą 30,2 mln zł - wynika z raportu. Najmniej kłopotów ze spłatą należności mają biura podróży z województwa świętokrzyskiego. Z baz BIK i BIG InfoMonitor wynika, że na koniec drugiego kw. 2018 r. było to 27,3 tys. zł.

Choć dłużników przybywa, biurom podróży nie grozi pourlopowa depresja - wskazali autorzy raportu.

Polacy podróżują coraz więcej i chętniej. Beneficjentem tego pozytywnego trendu są również biura podróży, z usług których od stycznia do czerwca skorzystało aż 3,94 mln Polaków, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej - czytamy.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

(PAP)