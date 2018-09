Wojsko sprzedaje ... instrumenty muzyczne

Werble, gitary, klarnety i saksofony niemal wprost z orkiestr wojskowych można od wtorku nabyć w punkcie sprzedaży poznańskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Zyski ze sprzedaży AMW przekazuje na modernizację techniczną polskiej armii.

Poza instrumentami Agencja oferuje też w stałej sprzedaży - również internetowej - elementy umundurowania i wycofany z armii sprzęt.

To nie pierwszy raz, kiedy będzie można u nas kupić wycofane z armii instrumenty, tyle że wcześniej były to pojedyncze sztuki. Tym razem oferta będzie bogatsza. To głównie sprzęt z lat dziewięćdziesiątych, ale znajdą się też egzemplarze o dekadę młodsze - powiedział dyrektor poznańskiego oddziału AMW Krzysztof Dembiński.

Na zainteresowanych czeka kosztująca 1,3 tys. zł waltornia marki Hans Hoyer, saksofon tenorowy Buescher 400 za 600 zł czy kosztująca tyle samo trąbka. Są też puzony, flety, klarnety i inne instrumenty.

Jednak nie samą muzyką żyje armia, dlatego w ofercie punktu sprzedaży AMW są także m.in. płaszcze służbowe Sił Powietrznych, koszule oficerskie w kolorach stalowym i khaki, czarne rękawiczki żołnierskie. Jedną z najciekawszych pozycji poznańskiej placówki jest luneta obserwacyjna L40x64 z 1999 roku, która trafiła do Agencji z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

To mienie, które wycofano z armii, jednak w dużej mierze są to rzeczy nowe lub mało używane, wyjątkowo starannie wykonane, bardzo dobrej jakości, produkcji polskiej. Takie, które nowym właścicielom z pewnością posłużą jeszcze przez długi czas. Do zakupów u nas zachęcają nie tylko konkurencyjne ceny i różnorodna oferta, ale gwarancja tego, że to autentyczny wojskowy sprzęt z pierwszej ręki - zapewnił Krzysztof Dembiński.