Darmowa księgowość online

Alior Bank udostępnia bezpłatną księgowość online dla przedsiębiorców. Aby korzystać z niej za darmo, nie trzeba być nawet klientem banku.

Aplikacja jest dostępna na portalu zafirmowani.pl i umożliwia prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu, wystawianie faktur, naliczanie odpisów amortyzacyjnych oraz – dzięki integracji z bazą REGON oraz CEIDG – zaciąganie danych kontrahentów na podstawie numeru NIP. Przedsiębiorcy mają również możliwość bezpłatnego generowania plików JPK VAT, JPK_FA (faktury VAT), JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_EWP (ewidencja przychodów).

Umożliwiamy również rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego. Użytkownicy portalu mogą prowadzić też ewidencję przychodów i ewidencję VAT. Co więcej, nasz portal proponuje przedsiębiorcom szereg dodatkowych, bezpłatnych korzyści. Dostęp do specjalnej bazy edytowalnych dokumentów, kontakt z ekspertami, artykuły i materiały wideo na temat podatków, kadr i HR, marketingu oraz bezpieczeństwa. Zarejestrowani użytkownicy mogą też skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów przygotowanych przez naszych partnerów oraz stworzyć wirtualną wizytówkę swojej firmy – co ułatwia nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie nowych kontrahentów – mówi Ewa Małecka, Dyrektor Działu Usług Dodanych w Alior Banku.