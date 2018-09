Codziennnie powstaje w Polsce 900 firm

Liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych 5 miesięcy z rzędu przekracza 3 mln. To najwyższy wynik w historii publikowanych w elektronicznej wersji danych badania GUS od 2012 r. - informuje w swoim raporcie firma TaX Care.

Jak czytamy w opracowaniu w Polsce w ciągu miesiąca rejestruje się średnio 27,9 tys. nowych jednoosobowych firm.

Zwykle właśnie w pierwszej połowie roku obserwujemy większe zainteresowanie zakładaniem własnego biznesu. Nie było ono aż tak duże przez ostatnie 5 lat. Każdego dnia w Polsce rejestruje się ponad 900 firm. To o ponad 100 więcej niż dwa czy trzy lata temu – piszą autorzy raportu.

Według ekspertów Tax Care, boom na przedsiębiorczość, to m.in. efekt rozczarowania Polaków pracą na etatach. „Zaledwie co czwarty pracujący na umowę o pracę jest wyjątkowo zadowolony ze swojej pracy. Z kolei wśród właścicieli firm ten sam poziom optymizmu wykazuje co drugi przedsiębiorca”.

Z badania wynika, że 50 proc. osób zatrudnionych na etat chciałoby mieć własną firmę, a co czwarty ankietowany (zatrudniony na etacie) deklaruje, że w ciągu dwóch lat ją założy.

Satysfakcja z obecnie wykonywanej pracy częściej pojawia się u osób z ukończonym wyższym wykształceniem (38 proc.) niż u tych ze średnim (27 proc.). (…) Patrząc na ogół próby, co trzecia pracująca osoba jest wyjątkowo usatysfakcjonowana ze swojej pracy. Obie płcie podobnie oceniają swoje zadowolenie z obecnie wykonywanej pracy – u mężczyzn wskaźnik ten wynosi 37 proc., u kobiet 31 proc. – czytamy w raporcie.

Średnia liczba wypisów z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 20,4 tys. W czerwcu br. z bazy wyrejestrowano jedynie 12,6 tys. jednoosobowych firm - to najniższy wynik w publikowanej elektronicznie od 2012 r. historii badania. W lipcu liczba nieznacznie wzrosła – do 13,8 tys.