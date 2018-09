Już 50 firm rozwija elektromobilność z PSPA

Potencjał biznesowym globalnego megatrendu, jakim jest elektromobilność, dostrzega w Polsce coraz więcej firm. PSPA, największa organizacja branżowa zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce, poinformowała, że zrzesza już 50 przedsiębiorstw.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych reprezentuje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż. To uczestnicy gry rynkowej i przyszli beneficjenci rynku e-mobility w Polsce. Ekosystem elektromobilności PSPA tworzą przedstawiciele m.in. sektora motoryzacyjnego, transportowego, infrastrukturalnego, paliwowego, energetycznego, finansowego i prawnego.

Do grona firmy członkowskich PSPA dołączyło właśnie Nexity, część globalnej struktury Virta.Global Network, dostawca systemów w obszarze zarządzania i monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

PSPA monitoruje rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim, dostarczając informacje, analizy i statystyki, kluczowe dla rozwoju biznesu. W tym celu PSPA powołało Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych.

Współtworząc inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii, której celem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla rynku, organizacja aktywnie zabiega o lepsze prawo. Bierze udział w konsultacjach społecznych i opiniuje projekty aktów prawnych.

Jesteśmy członkiem największej organizacji w Europie związanej z branżą elektromobilności, The European Association for Electromobility (AVERE) – dodaje Łukasz Witkowski z PSPA. – Dzięki temu mamy dostęp do najlepszych praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Angażujemy się ponadto w międzynarodowe konferencje, m.in. The AVERE E-Mobility Conference (Belgia) czy Electric Vehicle Symposium & Exhibition (Stuttgart). W Polsce PSPA jest partnerem merytorycznym lub współorganizatorem najważniejszych wydarzeń branżowych (m.in. Poznań Motor Show i Warsaw Motor Show). Organizuje także własne spotkania, m.in. elitarne seminaria eksperckie, w ramach których wypracowywane są wiążące rekomendacje branży wobec kreującego się rynku elektromobilności.

Dysponując zespołem ekspertów, praktyków i konsultantów oferujących specjalistyczne doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży, wydajemy liczne raporty i opracowania. Jesteśmy na przykład w przededniu publikacji raportu dotyczącego technologii vehicle to Grid (V2G) oraz Stref Czystego Transportu. Wydajemy także przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla polskich samorządów – dodaje Łukasz Witkowski z PSPA.