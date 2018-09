PO głosuje przeciwko swoim kolegom

To, że nasi węgierscy koledzy są z nami w jednej grupie politycznej, nie oznacza, że wobec nich będzie stosowana jakakolwiek taryfa ulgowa - powiedział na konferencji prasowej w PE w Strasburgu europoseł Tadeusz Zwiefka (PO).

PO, podobnie jak węgierski Fidesz premiera Viktora Orbana, należą w PE do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Zwiefka i Janusz Lewandowski (PO) zorganizowali we wtorek w PE konferencję prasową. Dziennikarze pytali na niej o zaplanowane na środę głosowanie nad rezolucją wzywającą kraje UE do uruchomienia art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier.

Lewandowski powtórzył, że europosłowie PO zamierzają poprzeć rezolucję.

UE jest unią wartości i opiera się na pewnych zasadach. Te zasady są niestety łamane - przede wszystkim zasada rządów prawa - w równym stopniu na Węgrzech i w Polsce. Skoro protestujemy wobec tego, co się dzieje w Polsce, wobec nadużyć władzy PiS, to konsekwentnie nie podoba nam się też to, co się dzieje na Węgrzech. Będziemy wspierali rezolucję - powiedział.