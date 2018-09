Polscy artyści w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Album muzyczny „Nasza Niepodległa” powstał specjalnie na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydawnictwo to ma za zadanie przypomnieć wybitne polskie utwory, powstałe w okresie ostatnich stu lat. Na płycie znalazły się pieśni patriotyczno-religijne, dawne piosenki żołnierskie i legionowe, piosenki frontowe i napisane podczas II wojny światowej piosenki opozycyjne, a także nowsze, powstałe lub spopularyzowane po 1989 roku.

Nowoczesne aranżacje oraz udział znakomitych polskich artystów sprawiają, że jest to jedna z najważniejszych polskich premier muzycznych 2018 roku. W projekcie wzięli udział następujący soliści: Kayah, Maryla Rodowicz, Katarzyna Cerekwicka, Anna Wyszkoni, Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Andrzej Krzywy, Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak, Tomasz Szczepanik, Piotr Zubek, a także Opole Gospel Choir i Chór Studium Musicalowego Capitol. W nagraniu uczestniczyła Polska Orkiestra Radiowa i wielu znakomitych muzyków sesyjnych. Za muzyczny kształt wydawnictwa odpowiada Piotr Dziubek.

Każdy wybór skażony jest już u swego zarania niedoskonałością. Wyobraźmy sobie jednak pełne wydanie polskich pieśni i piosenek patriotycznych. To setki, jeśli nie tysiące godzin nagraniowych, a więc zadanie niemożliwe do realizacji. Mamy wszakże nadzieję, że niniejsza płyta, choć naznaczona subiektywnym wyborem, spełni nasz cel nadrzędny - ukazanie roli, jaką pełniły w naszych dziejach pieśń i piosenka patriotyczna - czytamy słowa Stanisława Bukowskiego z Polskiego Radia w książeczce załączonej do płyty z muzyką.