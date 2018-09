Jak wznowić działalność gospodarczą?

O przywileju w postaci możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mówi się sporo. Zdecydowanie rzadziej natomiast wspomina się o jej wznawianiu. Warto znać najważniejsze kwestie, zwłaszcza jeśli przerwa w prowadzeniu biznesu była dla Ciebie owocna na tyle, że pragniesz od nowa zająć się własną firmą. O czym musisz pamiętać? Jakie kroki przed Tobą?

Zawieszenie działalności gospodarczej to swego rodzaju koło ratunkowe dla przedsiębiorców, którzy przeżywają kryzys we własnym biznesie bądź zwyczajnie potrzebują czasu na jego odświeżenie. Zawiesiłeś firmę, a okres ten poskutkował wieloma pozytywnymi pomysłami na rozkręcenie firmy i chcesz powrócić na rynek?

Na początku warto sobie uświadomić, że wznowienie działalności gospodarczej nie nastąpi automatycznie, jeśli przy jej zawieszaniu nie określiłeś dokładnej daty. Musisz złożyć w tym celu wniosek CEIDG, z zaznaczeniem, że chodzi o wznowienie działalności gospodarczej. Przy wprowadzonych nie tak dawno zmianach, zakładających opcję bezterminowego zawieszenia działalności, złożenie wniosku w CEIDG staje się często obowiązkowym krokiem. Ciężko jest bowiem już na początku dokładnie określić koniec przerwy w prowadzeniu biznesu!

Zawsze możesz zmienić zdanie

Wznawianie działalności gospodarczej odbywa się na zasadach jednego okienka. Oznacza to, że składając wniosek o wznowienie w CEIDG, automatycznie informacja ta trafia także do ZUS i Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać, że wznowić działalność można dopiero po upływie 30-stu dni od jej zawieszenia.

A co, jeśli zmienisz zdanie i okaże się, że na „powrót do gry” jest jeszcze za wcześnie? Nic straconego. Zawsze możesz zmienić zdanie, nawet po zaledwie paru dniach od wcześniejszej decyzji. Wystarczy, że złożysz rezygnację ze wznowienia działalności w CEIDG. Pamiętaj tylko, że zgodnie z zasadą jednego okienka, Twoja wcześniejsza decyzja sprawiła, że na nowo stałeś się przedsiębiorcą. Możliwe, że z tej racji konieczne będzie rozliczenie się z ZUS czy Urzędem Skarbowym.

To warto mieć na uwadze

Choć samo wznowienie działalności jest proste, warto mieć na uwadze kilka ważnych kwestii. Często od drobnych decyzji tego typu zależy Twoja późniejsza satysfakcja z ponownego startu w świat biznesu. Przykładowo, warto skupić się na dacie wznowienia działalności. Jeśli zrobisz to pod koniec miesiąca, konieczna będzie zapłata niektórych składek, np. składki zdrowotnej za cały miesiąc!

Co ważne, podczas zawieszenia działalności gospodarczej upływa termin podlegania preferencyjnym składkom ZUS. Jeśli okres korzystania z ulgi na start czy obniżonego ZUS minął, niezbędna będzie rejestracja do ubezpieczeń z nowymi kodami ubezpieczenia. To bez wątpienia przykry aspekt zawieszenia działalności, z którego warto zdawać sobie sprawę od samego początku.

Jeśli prowadzisz biznes, w którym niezbędne są koncesje, pozwolenia czy uprawnienia, koniecznie sprawdź ich ważność przed wskazaniem terminu wznowienia działalności. Odpoczywając od prowadzenia własnej firmy często zapominamy o tego typu aspektach, które od dnia wznowienia działalności stają się szalenie ważne.

Jak widzisz, samo wznowienie działalności wymaga jedynie złożenia odpowiedniego wniosku w CEIDG, o ile nie zaznaczyłeś dokładnej daty przy jej zawieszaniu. Pozostaje jednak kilka aspektów, które warto sprawdzić i przemyśleć jeszcze przed rozpoczęciem ponownej przygody z prowadzeniem własnego biznesu!

Ewa Czech