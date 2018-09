Najwięcej zezwoleń na pracę dostają Ukraińcy

235,6 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w 2017 r. - poinformował GUS. Jak podaje Urząd, było to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. i 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. Najczęściej wydawano je Ukraińcom.

W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to niemal dwukrotnie więcej niż w 2016 r. i prawie 4-krotnie więcej niż w 2015 r. W tych latach liczba wydanych zezwoleń wzrosła we wszystkich województwach. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydawanych jest w województwie mazowieckim, ale udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń maleje. W 2015 r. było to 49,4 proc., a w 2017 r. 31,9 proc. W pozostałych województwach skala i tempo zmian liczby zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom są nierównomiernie rozłożone – czytamy w informacji Urzędu.