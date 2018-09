PKP odda 8 zmodernizowanych dworców

PKP w ramach swojego Programu Inwestycji Dworcowych odda do użytkowania po modernizacji ok. 8 obiektów do końca br., poinformował członek zarządu Andrzej Olszewski.

W ramach programu na etapie prac przedprojektowych i projektowych jest obecnie ok. 130 dworców. Jeśli chodzi o przetargi - na różnych etapach: przygotowania, prowadzenia lub rozstrzygnięcia postępowania jest dalszych ok. 40 dworców. Na 11 trwają prace budowlane, a do użytku po zakończeniu modernizacji zostały oddane 3. Jeszcze w tym roku oddamy ok. 8 - powiedział Olszewski w rozmowie z ISBnews.

Członek zarządu PKP pytany o dalsze tempo realizacji programu wskazał, że wszystko będzie zależało od rozstrzygania przetargów, na które wpływa trudna sytuacja na rynku budowlanym.

Kilka przetargów musieliśmy unieważnić. W kilku podnieśliśmy budżety w sytuacji, gdy oferty je nieznacznie przekraczały i nadal jesteśmy skłonni to robić. Staramy się zachęcić, by większe firmy budowlane chciały brać udział w przetargach np. tworząc pakiety zadań, po klika dworców - wyjaśnił Olszewski.

Przypomniał, że cały program wart jest ok. 1,5 mld zł i w 65 proc. jest finansowany ze środków UE, w 25 proc. z budżetu państwa, a pozostałe to środki pochodzą z PKP .

W związku z wyższymi kosztami wykonawstwa prawdopodobnie nasz udział będzie musiał urosnąć, ale jesteśmy na to gotowi - mamy finansowanie udziału własnego co najmniej do 2025 r. - wskazał.

Podczas panelu dyskusyjnego na Forum Ekonomicznym w Krynicy Olszewski podkreślał m.in. że główny wysiłek inwestycyjny programu przypada na małe miejscowości „w Polsce powiatowej”. Dworce będą modernizowane kompleksowo i dostosowywane do potrzeb niepełnosprawnych. Lista wytypowanych dworców obejmuje 188 pozycji. Inwestycje będą zakończone najpóźniej do 2023 r.

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 został przyjęty we wrześniu 2016 r.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.

PAP SzSz