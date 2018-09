LPP zatrudni 100 specjalistów IT

LPP planuje do końca roku powiększyć swój zespół o 100 specjalistów IT. Nowi pracownicy centrali w Gdańsku zostaną zaangażowani w rozwój sprzedaży internetowej, logistyki, business inteligence czy wdrażanie rozwiązań cyfrowych w sklepach stacjonarnych.

Polski producent odzieży inwestuje w zespół i w technologie, aby zrealizować cele strategiczne – do 2021 roku osiągnąć 20 proc. udziału z e-commerce w całkowitej sprzedaży oraz zwiększyć przychody do 10,5 mld zł. W najbliższym roku LPP chce działać na 35 rynkach e-commerce oraz sfinalizować proces wdrażania RFiD do sieci stacjonarnej jednej ze swoich marek.

Do końca roku LPP chce zatrudnić około 100 specjalistów – analityków biznesowych, systemowych, JAVA Developerów, PHP Developerów, testerów czy scrum masterów.

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad nowymi technologiami. Utrzymujemy stałe wzrosty sprzedaży internetowej na poziomie ponad 100% rocznie. W przyszłym roku chcemy działać online już w 35 krajach, jednocześnie cały czas rozwijając sieć stacjonarną i logistykę. Uczestniczymy w prawdziwej rewolucji cyfrowej w handlu detalicznym, w wyniku której różnice między e-commerce a tradycyjną siecią sprzedaży tak naprawdę się zacierają. Dlatego, choć jesteśmy firmą modową, to kierunek naszych działań wyznaczają technologie, za którymi stoi sztab specjalistów. Przed nami kolejne wyzwania, stąd nasza decyzja o powiększeniu działu IT i zatrudnieniu kolejnych 100 specjalistów tej branży – komentuje Jacek Kujawa, wiceprezes LPP ds. IT i logistyki.

Inwestycje LPP w technologie sięgają 60 mln zł rocznie, a rozwój e-commerce to jedynie wycinek zastosowania technologii w polskiej firmie odzieżowej. Strategicznym dla spółki obszarem rozwoju jest fashion tech, czyli wykorzystanie nowych technologii w całym łańcuchu dostaw, począwszy od projektowania odzieży, poprzez logistykę, aż po wielokanałową sprzedaż i obsługę posprzedażową klientów.

Spektrum zaangażowania pracowników IT w branży fashion jest wbrew pozorom bardzo szerokie. Realizujemy około 70 projektów rocznie. Do naszych zadań należy nie tylko rozwój e-commerce i omnichannel. Posiadamy również najnowocześniejsze, zautomatyzowane magazyny w tej części Europy, które umożliwiają wysyłkę 1,5 mln sztuk odzieży dziennie. To również wymaga obsługi i rozwijania zaawansowanych systemów logistycznych IT – dodaje Kujawa.

W LPP działa także kilkudziesięcioosobowy zespół Business Intelligence, odpowiedzialny za przygotowanie narzędzi raportowych czy analizę danych służących usprawnieniu biznesu. Sama Centrala LPP działa w Trójmieście, jednym z ważniejszych ośrodków usług biznesowych w Polsce. Z outsourcingu tutejszych specjalistów IT oraz R&D korzysta wiele firm z Polski i zagranicy. LPP wiele lat temu postawiło jednak na inny model. Tworzy i rozwija technologie w oparciu o swój dział IT. Obecnie na projektami spółki pracuje już aż 350 specjalistów IT. Decyzja o zatrudnieniu kolejnych stu, to odpowiedź na rosnące znaczenie technologii w strategicznych obszarach działalności spółki. Do 2021 r. LPP chce osiągnąć 10,5 miliarda przychodu, m.in. dzięki rozwojowi e-commerce. Dziś udział sprzedaży internetowej w całości przychodów firmy wynosi 8,7 proc.. Za trzy lata ma sięgać 20 proc.

Działamy w modelu agilowym, czyli tzw. zwinnego zarządzania. Praca w tym środowisku pozwala nam szybko reagować na trendy. Czerpiemy z kultury startupowej, co oznacza, że nasi pracownicy mają realny wpływ na kształt wdrażanych rozwiązań, są ich współtwórcami. Nie boimy się tworzyć nowych technologii od zera, jeśli tylko uznamy, że oczekują ich klienci – komentuje Jacek Kujawa.

Przykładem rozwiązania opracowanego przez zespół IT LPP jest Store Vision – aplikacja mobilna informująca o dostępności produktów i dająca możliwość zamówienia ich do salonu i klienta. LPP korzysta także z własnego systemu alokacji opierającego się na big data oraz business intelligence, który pozwala na indywidualny dobór dostępnych produktów dla każdego z salonów. Za pomocą tego typu narzędzi LPP jest w stanie lepiej dopasować ofertę do oczekiwań klientów, skuteczniej zatowarować swoje salony, poprawi ilość i szybkość dostarczenia towaru, zwiększając tym samym efektywność sprzedaży.

Preferujemy tworzenie autorskich systemów IT wszędzie tam, gdzie istotne jest dopasowanie oprogramowania do specyfiki i preferencji firmy. Widzimy, że takie podejście oferuje nam znaczące korzyści biznesowe – dodaje Kujawa.

Obecnie zespół IT polskiego producenta odzieży jest w trakcie wdrażania technologii RFID oraz opracowywania dedykowanej temu aplikacji. RFID to system elektronicznych „metek”, które umożliwiają identyfikację pojedynczego produktu w całym łańcuchu dostaw. Dzięki tej technologii w salonach LPP będzie można m.in. łatwiej i szybciej znaleźć dopasowany asortyment, uzyskać podpowiedź nt. dodatkowej oferty pasującej do przymierzanych ubrań, czy szybciej dokonać zakupu.

Tego typu projektów w LPP jest znacznie więcej. W Gdańsku pracownicy firmy tworzą rozwiązania IT, które później są wdrażane w 22 krajach, w których działa spółka. Firma prowadzi ponad 50 własnych sklepów internetowych, odwiedzanych dziennie przez niemal milion osób, a na tym plany rozwojowe spółki nie kończą się. Jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej, nie powinno więc dziwić, że LPP postawiła na rozwój działu IT i poszukiwanie kolejnych specjalistów tej branży.