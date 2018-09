Tusk miga się od spotkania z komisją ds. Amber Gold

Mam nadzieję, że Donald Tusk nie stchórzy i stawi się przed komisją śledczą. Jeśli nie, będziemy nakładali kary. - powiedziała w Radiu ZET Małgorzata Wassermann z PiS. Tymczasem sam zainteresowany, już wcześniej zapowiedział, że 5 listopada do Warszawy nie dotrze.

Roman Giertych, pełnomocnik Tuska - zwraca uwagę, że pierwotną datą przesłuchania był 2 października. Trzy dni później Donald Tusk nie może przyjechać do Polski ze względu na obowiązki. Giertych proponuje datę 23 października (dwa dni po wyborach), ale na to nie chce zgodzić się Wassermann.

Sprawdziliśmy nawet, czy Donald Tusk ma 5 listopada jakieś zajęcia, które prowadzi albo w których uczestniczy - nie ma – powiedziała w radiu Małgorzata Wassermann. - Liczę na to, że pan Tusk ma więcej empatii niż jego pełnomocnik w stosunku do ludzi, którzy stracili swoje pieniądze i rozumie, jak ważne to jest dla nich. Mam nadzieję, że nie stchórzy – dodała.