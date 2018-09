Ruszył akcelerator Aliora

Ruszył program akceleracyjny Aliora o nazwie RBL_Start. Z grona 80 startupów zostały wybranych 8 podmiotów, z którymi teraz będą pracowali specjaliści z Aliora oraz innych podmiotów, które są partnerem programu.

Akcelerator to jeden z elementów strategii banku, nazwanej Cyfrowy Buntownik. Zakłada ona szeroka współpracę z młodymi firmami technologicznymi – tzw. fintechami – dzięki którym bank ma zaoferować nowe produkty klientom, ale także zmienić sposób funkcjonowania Aliora.

O tych początkach ma przypominać nie tylko współpraca ze startupami. Alior zdecydował się sięgnąć po niektóre rozwiązania, które wykorzystywał na początku.

Startuje tutaj nasze laboratorium, w którym wraz z klientami będziemy testować nowe produkty. To będzie taki powrót do początków Aliora, kiedy to we współpracy z klientami tworzyliśmy nowe produkty – mówiła prezes Alior Banku.