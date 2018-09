Spółdzielczość szansą dla rolników

Tylko konsolidacja pozwoli rolnikom na konkurowanie w czasach globalizacji i dominacji pośredników - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odnosząc się w Sejmie do projektu ustawy o spółdzielniach rolników.

Minister Ardanowski mówił w Sejmie, że wprowadzenie spółdzielczości rolników w Polsce jest potrzebne. Dodał, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, nie pełni ona takiej roli jak np. we Francji, Niemczech czy Włoszech. Tłumaczył to powojennymi wypaczeniami spółdzielczości w czasach PRL. Zaznaczył jednak, że przed wojną polska spółdzielczość była jedną z najlepiej zorganizowanych w Europie i np. Niemcy przyjeżdżali do nas, żeby się jej uczyć.

Jego zdaniem, obecnie jest potrzebne zachęcenie rolników do wspólnych działań. Jest to - jak zaznaczył - bardzo ważne, zwłaszcza w czasach dominacji wielkich koncernów produkujących żywność.

Tylko konsolidacja pozwoli rolnikom na konkurowanie w czasach globalizacji i dominacji pośredników - powiedział.

Nie zgodził się, że tylko zachęty finansowe mogą skłonić rolników do wspólnego działania.

Trzeba dotrzeć do ich świadomości, a nie tylko kusić kasą” - mówił. Jak zauważył, w Polsce powstawały grupy warzywno-owocowe, które zakładano tylko po to, by mogły one korzystać z dotacji z UE. Jak rozliczyły się, to okazywało się, że podmiot znikał - mówił.

Ardanowski zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy chce w Polsce zorganizować międzynarodową konferencję spółdzielczości rolniczej.

Przyjadą na nią rolnicy z innych krajów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z naszymi - mówił.

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada m.in. zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rolników zakładających spółdzielnie (np. obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości). Spółdzielnie rolników będą też wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków. Wspólnie będą również mogły przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty oraz prowadzić handel. Ponadto projekt zakłada, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami.

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników z poprawkami zgłoszonymi przez Sejm, wrócił do komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

PAP SzSz