Specjalista od geopolityki zbuduje CPK

Jacek Bartosiak, specjalista od geopolityki, zostanie prezesem spółki celowej, która zbuduje Centralny Port Komunikacyjny. Tę decyzję ogłosił dzisiaj w Katowicach Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jacek Bartosiak to specjalista od geopolityki. Napisał dwie książki na ten temat, pierwsza to „Pacyfik i Euroazja. O wojnie”. Bartosiak opisał w niej sytuację strategiczną w Azji i Europie, wynikającą ze wzrostu znaczenia Chin.

Druga ksiażka – „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju” – lada dzień pojawi się w księgarniach.

Zatrudnienie Bartosiaka to najlepszy dowód, że CPK nie jest kolejnym lotniskiem, tylko jest to projekt strategiczny z polskiego punktu widzenia. Zmienia on polską sytuację gospodarczą i wojskową w podobny sposób, co Baltic Pipe.

