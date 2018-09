Znika użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych

Szybkie wydanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego będzie zależało od sprawności samorządów - uważa wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodaje, blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a tylko ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Jak przypomniał Artur Soboń, „1 stycznia 2019 r. zniknie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi”.

Tuż po uchwaleniu ustawy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju apelowało do samorządów o wprowadzenie bonifikat przy jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej. Jak zauważył Soboń „samorządy mają kluczową rolę przy przekształceniu, dlatego, że tylko jeden na pięciu użytkowników ma ustanowioną umowę na gruncie Skarbu Państwa”.

Co najmniej od lipca tego roku samorządy mogą się przygotowywać do tej operacji - zauważył wiceminister.

Zgodnie z ustawą urzędy mają na to 4 i 12 miesięcy.

Jak dodał „przekształcenie użytkowania wieczystego to korzyści dla użytkowników, ale i dla samorządów”.

Soboń w rozmowie z PAP przypomniał, że „opłata roczna jest zapisana w umowie”.

Jej wysokość to stawka procentowa wynikającą z ustawy, naliczana od wartości nieruchomości. Nowa wycena jest możliwa nie częściej niż raz na trzy lata. W zakresie opłaty samorząd nie wydaje decyzji, a jeśli urząd zamierza zaktualizować opłatę roczną, powinien ją wypowiedzieć na piśmie - powiedział wiceminister.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządy do przygotowania bonifikat przy przekształceniu użytkowania gruntów mieszkaniowych. Mogą to być bonifikaty podobne do tych, które już w tej chwili przy przekształceniu obowiązują w gminach. Zmieni się tylko podstawa prawna do ich wydania, trzeba więc będzie ponownie wydać takie uchwały - informuje biuro prasowe MIiR.