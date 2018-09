Niemcy na złość Polsce wpuścili Kozłowską

Wydalona z Polski Ludmiła Kozłowska od dwóch dni jest w Berlinie,podstawą wydania wizy szefowej Fundacji Otwarty Dialog był… „interes narodowy Niemiec”. Zaprosili ją niemieccy parlamentarzyści na wysłuchanie w Bundestagu, gdzie przemawiała o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce i na Węgrzech. - informuje portal wPolityce.

Jej wystąpienie w Bundestagu odbyło się dzisiaj rano. Kozłowska mówiła wyłącznie o sobie o nagonce, jaką rzekomo miała ją spotkać w Polsce.

Szefowa FOD próbowała się chwalić, że ich misją jest walka o wolne społeczeństwo, wolne media czy troska o prawa człowieka. Opowiem, jak polskie władze za pomocą dezinformacji, personalnych ataków i całego aparatu państwowego chciały wyrzucić mnie z Polski — zadeklarowała szefowa Fundacji Otwarty Dialog - pisze portal wPolityce.pl, za Onetem.

Byliśmy oskarżani o próbę wywołania w Polsce krwawej rewolucji, Majdanu — dodała, nazywając fake newsami wieści o finansowaniu jej fundacji przez Rosjan - relacjonuje portal wPolityce.

Jak przypomina wPolityce.pl, Kozłowska - obywatelka Ukrainy i prezes Fundacji Otwarty Dialog - została deportowana z terytorium Unii Europejskiej do Kijowa 14 sierpnia przez alert, jaki polskie władze zamieściły w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). ABW przekazała, że ze względu na „poważne wątpliwości” co do finansowania kierowanej przez Kozłowską fundacji, wydała negatywną opinię w jej sprawie, co skutkowało objęciem jej zakazem wjazdu do Polski i UE.