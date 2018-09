Ceny stanęły. To już trzeci miesiąc

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,5 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc.) – poinformował dzisiaj GUS.

Brak zmian cen miesiąc do miesiąca oznacza, że poziom inflacji również się nie zmienił i wynosi 2 proc. – licząc do sierpnia 2017 r. Oczywiście, to jest średnia, gdyż w obrębie tzw. koszyka (czyli zestawu towarów i usług, na podstawie których jest liczona inflacja) były zmiany cen.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,3 proc.) i transportu (o 0,4 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,04 p. proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,7 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 p. proc. i 0,08 p. proc. W porównaniu z sierpniem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 8,5 proc.), a także mieszkania oraz żywności i napojów bezalkoholowych (po 2,1 proc.) pod¬wyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,73 p. proc., 0,54 p. proc. i 0,51 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,18 p. proc. – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.