Wyłudzają pieniądze metodą na ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzegł w czwartek przed oszustami, którzy wysyłają maile z informacją o konieczności opłacenia faktury rzekomo wystawionej przez ZUS. Znajdujący się w załączniku plik zawiera wirusa, który może spowodować przechwycenie tzw. wrażliwych danych.

W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiły maile, rzekomo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Do wiadomości załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych - poinformował rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz.