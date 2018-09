Niesamowite ! Zaczęli tropić korupcję na Ukrainie

Minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelan występuje jako podejrzany w śledztwie w sprawie nielegalnego wzbogacenia się i niezadeklarowanie majątku - poinformowało w czwartek Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) w Kijowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez NABU razem ze Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną. Według śledczych wydatki ministra są znacznie większe niż jego dochody. Omelan oświadczył, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

Według śledztwa ten urzędnik, który pełni służbę państwową od 2000 roku, w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 26 kwietnia 2018 roku uzyskał 2,17 mln hrywien (ok. 288 tys. złotych) oficjalnych dochodów, podczas gdy jego wydatki jedynie w okresie od 2008 roku do 26 kwietnia 2015 roku wyniosły 3,45 mln hrywien (ok. 458 tys. złotych) - przekazało NABU w komunikacie.