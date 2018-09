Acta 2 sprzeczna z wcześniejszymi ustaleniami

Treść zapisów dotyczących prawa autorskiego proponowanych przez Parlament Europejski, „jest sprzeczna z kompromisową propozycją Prezydencji i nie znajduje akceptacji ze strony ani Ministra, ani Ministerstwa Cyfryzacji” - podaje MC.

Jak przypomina w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, resort od 2016 roku współpracował z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest gospodarzem inicjatywy ze strony polskiej, nad wypracowaniem polskiego stanowiska w sprawie dyrektywy o prawie autorskim.

Ministerstwu Cyfryzacji od początku zależało przede wszystkim na wypracowaniu takiego brzmienia zapisów, które nie spowoduje jakiegokolwiek uszczerbku dla wolności słowa. Stanowisko Rządu odnosi się wyłącznie do kompromisowych zapisów dyrektywy zaproponowanych w lipcu przez Prezydencję Bułgarską, które uwzględniały stanowisko polskie - podaje resort, odnosząc się m.in. do stanowiska Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego wyrażonego w piśmie z 25 lipca b.r. do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym przedstawia stanowisko Polski jako przychylne proponowanym przez KE zmianom w prawie autorskim.

Niestety, w wyniku debaty w Parlamencie Europejskim zapisy zmieniły swoje brzmienie i zostały przegłosowane w dniu 12 września br. Przyjęta treść jest sprzeczna z kompromisową propozycją Prezydencji i nie znajduje akceptacji ze strony ani Ministra, ani Ministerstwa Cyfryzacji. Brak rozróżniania akceptacji dla kompromisowych zapisów od braku akceptacji dla przyjętych rozwiązań należy uznać za nieporozumienie lub manipulację - pisze resort w piśmie skierowanym do mediów w czwartek.