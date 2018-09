Wzrosły ceny pokojów w hotelach

Średnia cena „pokojonocy” w lipcu br. wyniosła 248,57 zł, i była o 6,36 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym – podaje w barometrze rynku hotelowego firma e.travel.

Zgodnie z publikowanymi informacjami, w największym stopniu podrożały obiekty o standardzie 1 (o 16,64 proc. do poziomu 216,22 zł), stając się tym samym wyraźnie droższe od hoteli 2, w przypadku których wzrost średniej ceny wyniósł 3,46 proc. (do poziomu 192,74 zł). Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano spadek średniej ceny pokojonocy w przypadku hoteli 5* (o 4,55 proc. do poziomu 500,20 zł).

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym hotele 4 zyskały największy wzrost udziału w łącznej liczbie rezerwacji (wzrost o 3,18 p.p. do poziomu 24,29 proc.). W przypadku hoteli 5 oraz obiektów nieskategoryzowanych nie odnotowano praktycznie żadnej zmiany w udziale rynkowym – czytamy w informacji.

Pozostałe kategorie obiektów noclegowych były wybierane w mniejszym stopniu, niż w roku ubiegłym. Największy spadek udziału miał miejsce w przypadku hoteli 2* (o 1,39 pkt.proc. do poziomu 7,92 proc.).