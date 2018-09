205 km/h. Supertajfun nadchodzi

Władze Filipin kontynuują w piątek akcję ewakuacyjną w związku ze zbliżającym się do ich wybrzeży supertajfunem Mangkhut, na trasie którego mieszka ponad 5 mln Filipińczyków. Potężny cyklon zagraża również Tajwanowi, Hongkongowi i Chinom kontynentalnym.

Według prognoz cyklon przejdzie w sobotę rano nad północną częścią Filipin, przynosząc ze sobą wiatr o prędkości 205 km/h, w porywach nawet do 255 km/h.

W rolniczych prowincjach Cagayan i Isabela do tymczasowych schronów ewakuowano już 9 tys. osób, a filipińscy urzędnicy sądzą, że konieczne może być przeniesienie kolejnych kilku tysięcy. Władze ostrzegły ok. 5,2 mln osób mieszkających w pobliżu spodziewanej trasy cyklonu, by pozostały w domach.

Amerykańskie centrum ostrzegania przed tajfunami z siedzibą na Hawajach klasyfikuje Mangkhuta jako supertajfun o sile odpowiadającej najwyższemu, 5 stopniowi w skali Saffira-Simpsona.

W połączeniu z monsunowymi deszczami tajfun przyniesie ulewy mogące doprowadzić do osunięć ziemi i powodzi. Alerty ogłoszono w prawie wszystkich prowincjach Luzonu - głównej wyspy północnych Filipin - w tym w stolicy kraju Manili.

Ostrzeżenie wydały również władze Tajwanu. Tamtejsi meteorolodzy sądzili początkowo, że Mangkhut przejdzie bezpośrednio nad wyspą, ale tajfun zmienił nieco kierunek. Mimo to może wywołać na wyspie ulewne deszcze i wichury.

Według hongkońskiego obserwatorium meteorologicznego Mangkhut uderzy w poniedziałek w Chiny kontynentalne między Hongkongiem a tropikalną chińską wyspą-prowincją Hajnan. Hongkoński minister bezpieczeństwa John Lee ostrzegł mieszkańców, by przygotowali się na sztorm o „nadzwyczajnej prędkości, skali i intensywności”. W planach jest ewakuacja około 2 tys. osób mieszkających w zagrożonej powodziami okolicy wyspy Tai O.

Na nadejście tajfunu szykują się również trzy południowe prowincje Chin kontynentalnych: Guangdong, Kuangsi i Hajnan - poinformowała chińska agencja meteorologiczna. W Guangdongu zbudowano ponad 3,7 tys. schronów, a ponad 100 tys. mieszkańców i turystów ewakuowano w bezpieczne miejsca lub odesłano do domów. Ponad 36 tys. łodzi rybackich wezwano do portów.

W związku z tajfunem odwołano również przejazdy szybkich pociągów pomiędzy Guangdongiem a sąsiednią prowincją Hunan, jak również pomiędzy miastami Kanton i Shenzhen a Hongkongiem.

Mangkhut (po tajsku - owoc mangostanu) to 15. tajfun nawiedzający w tym roku Filipiny, gdzie znany jest pod nazwą Ompong.

PAP SzSz