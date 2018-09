Należy obalić stereotyp dotyczący seniorów

Pracodawcy muszą zmienić swoje podejście do starszych pracowników z uwagi na niskie bezrobocie. Są tutaj rezerwy, które należy wykorzystać - uważa ekspertka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Katarzyna Bieniek.

Jej zdaniem błędne postrzeganie pięćdziesięciolatków i starszych jako pracowników narastało przez lata.

Kiedyś takie osoby pracowały ciężko, mówiło się, że po osiągnięciu pewnego wieku już im się nie chce i są zmęczone. Dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie są w dużej większości zupełnie inni niż ci sprzed parunastu lat. Chcą być aktywni nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Dlatego należy jak najszybciej obalić stereotyp dotyczący seniorów - podkreśliła ekspertka.

Mówi się, że brakuje nam rąk do pracy, że mamy rynek pracownika. Z moich obserwacji wynika jednak, że pracodawcy rozumieją ten brak rąk do pracy jako brak młodych rąk do pracy. Tylko wśród młodych poszukują nowych pracowników dla swoich organizacji. Pracodawcy głowią się, jak przyciągnąć do siebie młodego, a nie dobrego pracownika, z kompetencjami i umiejętnościami. Pracodawcy są skłonni wyłożyć pieniądze na młodego pracownika, na jego szkolenie, oczekując, że zostanie on z nimi dłużej. Tymczasem dane pokazują, że młodsi pracownicy dużo częściej zmieniają pracę niż starsi - dodała Bieniek.