Nowa sieć gazowa w Małopolsce

Do końca 2022 roku powstanie sieć gazowa dla gmin południowej Małopolski. Największym beneficjentem tej inwestycji będzie uzdrowisko Szczawnica - poinformował w sobotę w Szczawnicy pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Gaz z 73 kilometrowej sieci ma trafić do 4.251 odbiorców w gminach Szczawnica, Łącko, Kamienica, Ochotnica Dolna, Słopnice i Krościenko nad Dunajcem. Koszt budowy to niemal 70 mln zł z czego kwota dofinansowania z funduszy unijnych wyniesie 23,7 mln zł.

Naimski podczas sobotniej uroczystości symbolicznego rozpoczęcia inwestycji przekonywał, że gazyfikacja tych terenów jest niezwykle ważna choćby dla zmniejszenia niskiej emisji.

Jesteśmy w regionie uzdrowiskowym, górskim. Szczawnica jest uzdrowiskiem, a problem czystego powietrza, problem zanieczyszczeń, to bardzo istotna kwestia. Szczawnica mogłaby wręcz stracić status uzdrowiska, gdyby nie inwestycje proekologiczne, a gaz to paliwo do ogrzewania domów czy hoteli - zaznaczył Naimski.