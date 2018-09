Kwieciński: regiony muszą się równomiernie rozwijać

Chcemy pomóc wszystkim regionom naszego kraju, żeby się równomiernie rozwijały - powiedział w sobotę na konferencji prasowej we Wrocławiu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zapowiedział, że wkrótce ruszy program wsparcia dróg lokalnych z budżetem ok. 5 mld zł.

Minister poinformował, że w sobotę został otwarty kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 między Nową Solą (Lubuskie) a Kaźmierzowem (Dolny Śląsk).

To droga ważna nie tylko dla Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, ale też dla Polski i rozwoju gospodarczego naszego kraju. Jest to droga, która łączy północ z południem Europy. Ważne jest, żeby ta droga łączyła ważne ośrodki gospodarcze - powiedział Kwieciński.

Wskazał, że rozwój sieci komunikacyjnej jest tym, na co silnie zwracają uwagę mieszkańcy kraju oraz samorządowcy.

Chcemy, żeby dostęp do tych najważniejszych szlaków komunikacyjnych był zapewniony dla mieszkańców kraju poprzez drogi lokalne - mówił.

Szef MIiR przypomniał, że w tym roku rząd przeznaczył na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej 1,3 mld zł. Zapowiedział też, że w najbliższych dniach uruchomiony zostanie największy dotychczas program wsparcia dróg lokalnych z budżetem ok. 5 mld zł.

Część z tych środków udało się już uruchomić na mosty - dodał. Gospodarka rozwija się w tej chwili z tempem 5 proc. PKB już czwarty z kolei kwartał; mamy bardzo niskie bezrobocie, trzecie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. 64 proc. społeczeństwa bardzo dobrze ocenia swoją sytuację finansową - mówił. Chcemy, żeby pożytki generowane przez wzrost gospodarczy trafiały do wszystkich mieszkańców naszego kraju, stąd skutecznie zrealizowaliśmy program 500 plus, który pozwolił na drastyczne ograniczenie ubóstwa - mówił Kwieciński.

Dodał, że rząd chce zadbać również o inne grupy społeczne.

Zależy nam na osobach niepełnosprawnych, stanowią one 12 proc. naszego społeczeństwa oraz na osobach starszych. Łącznie, osoby, które mają pewne problemy z dostępnością, stanowią około 30 proc. społeczeństwa - mówił.

Minister zaznaczył, że przygotowany przez rząd program Dostępność plus ma m.in. stworzyć ramy prawne do tego, aby dostępność do budynków, instytucji czy usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych była zapewniona.

Chcemy poprzez dostosowanie istniejących budynków oraz poprzez rozwiązania prawne sprawić, żeby wszystkie nowobudowane budynki taką dostępność miały. W tej chwili w skali kraju to jest tylko około 10 proc.

Dodał, że dla rządu istotna jest także polityka senioralna.

Realizujemy ją na poziomie krajowym, ale zależy nam również na współpracy z samorządami. Trzeba sprawić, żeby dziedzina ochrony zdrowia, jaką jest geriatria, dotychczas zaniedbywana, została rozwinięta - podkreślił. Dolny Śląsk jest przykładem sukcesu gospodarczego, jest to drugi region w Polsce, który przekroczył 75 proc. średniej unijnej, a to niestety oznacza, że w przyszłości będzie w mniejszym stopniu mógł korzystać z funduszy unijnych - mówił Kwieciński, dodając, że w każdym regionie są nierówności, miejsca, które wymagają specjalnego wsparcia. „My jako rząd chcemy zapewnić zrównoważony rozwój naszego kraju - powiedział.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak zwrócił uwagę, że „do końca roku bez problemu będzie można przejechać od Bolkowa do Szczecina”.

Czekają nas kolejne otwarcia kolejnych odcinków drogi ekspresowej S3. Ważne jest, żebyśmy łączyli się z tymi drogami ekspresowymi drogami lokalnymi, aby z tych dróg ekspresowych korzystało jak najwięcej Polaków - mówił.

Dodał, że w 2016, 2017 i 2018 roku poprzez budżet wojewody z programów rządowych wpłynęło na Dolny Śląsk 217 mln zł dotacji.

Jeżeli dodamy do tego wkłady własne samorządów, mówimy o kwocie około 400 mln zł, która bezpośrednio została przekazana na drogi lokalne - podkreślił.

Na podst. PAP