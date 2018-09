Zapowiedź daleko posuniętej współpracy Polski z USA

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział, że efektem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA może być „bardzo ważna polsko-amerykańska polityczna deklaracja o daleko posuniętej współpracy w obszarach: wojskowym, energetycznym i inwestycyjnym”.

We wtorek prezydent i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożą wizytę oficjalną w Białym Domu, podczas której zaplanowano m.in. rozmowę „w cztery oczy” prezydentów Polski i USA, spotkanie obu par prezydenckich, wspólną konferencję prasową Andrzeja Dudy i prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prezydencki minister pytany w TVP Info o spodziewane rezultaty wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, odparł, że w sobotę zakończone zostały negocjacje ws. „bardzo ważnego dokumentu”.

Jeśli panowie prezydenci zgodzą się go przyjąć - bo to na razie jest na poziomie roboczym wynegocjowane - to efektem tej wizyty będzie bardzo ważna polsko-amerykańska polityczna deklaracja o daleko posuniętej współpracy w trzech obszarach: wojskowym, energetycznym i inwestycyjnym - podkreślił Szczerski.