Jak dorobić we Włoszech po sezonie

We Włoszech jest około 100 tysięcy poszukiwaczy skarbów, którzy z wykrywaczami metali przeczesują plaże w nadziei na znalezienie cennych przedmiotów pozostawionych przez turystów. Większość z nich nie zgłasza znalezisk na policji, czego wymagają przepisy.

Szacuje się, że tylko połowa właścicieli wykrywaczy metali zarejestrowała posiadany przez siebie sprzęt. Niektórzy należą do klubów i działają w grupach; inni na portalach społecznościowych chwalą się swoimi znaleziskami.

Pod koniec sezonu letniego, gdy większość plaż powoli pustoszeje, na kilku tysiącach linii brzegowej pojawia się coraz więcej poszukiwaczy skarbów.

Szczególnie dużo jest ich w najpopularniejszych nadmorskich miejscowościach, głównie na Riwierze nad Adriatykiem w regionie Emilia-Romania odwiedzanej latem przez setki tysięcy turystów.

Szukanie zgubionych w piasku i w dnie morskim przy brzegu przedmiotów, przede wszystkim biżuterii, stało się prawdziwą pasją we Włoszech. Ci, którzy tym się zajmują mają zarówno nadzieję na odkopanie antycznych monet, figurek czy innych zabytków z zatopionych statków i łodzi jak i na znalezienie zgubionych latem złotych i srebrnych bransoletek, łańcuszków, kolczyków, zegarków, pierścionków i obrączek.

Zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami osoba, która znalazła cenny przedmiot powinna zgłosić to policji. Prawo nakazuje, aby był on w depozycie przez rok i tydzień, skąd może odebrać go właściciel. Po 372 dniach prawo do zguby nabywa jej znalazca.

Dziennik „La Repubblica” podkreślił, że niemal nikt nie informuje już policji o tym, co znalazł. Jednak kluby poszukiwaczy, jak zauważono, wychodzą ostatnio naprzeciw tym, którzy stracili biżuterię na plaży.

Jeśli ktoś zawiadomi nas, że stracił cenny przedmiot, prześle nam jego zdjęcie i wskaże konkretną plażę oraz datę, oddamy go natychmiast, jeśli go znajdziemy- zapewniła Maria Spano z klubu poszukiwaczy na Sycylii.

W ten sposób niektóre z tych klubów zaczynają działać jak „biura rzeczy znalezionych” , do których można się zgłosić szukając zguby. Organizowane są też zawody z udziałem właścicieli wykrywaczy metali.

Jeden z najstarszych klubów zamierza złożyć we włoskim Komitecie Olimpijskim wniosek o uznanie ich hobby za sport.

