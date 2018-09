888,5 mln zł na dobry start

Samorządy wypłaciły już 888,5 mln zł świadczeń w ramach programu „Dobry Start” do 7 września, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do 7 września blisko 64 proc. uprawnionych otrzymało 300 zł świadczenia z programu „Dobry start”. Wraz z początkiem roku szkolnego do polskich rodzin trafiło niemal 890 mln zł - czytamy w raporcie resortu.

Ponad 2,96 mln dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51 proc. online, podano także.

Najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu „Dobry start” radzi sobie województwo świętokrzyskie. Tam świadczenie otrzymało 81 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu jest woj. wielkopolskie (76 proc.), na trzecim podlaskie (73 proc.) - czytamy w komunikacie.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 mln uczniów. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski można składać do 30 listopada.

ISBNews, MS