Stara UE coraz bardziej zacofana w płatnościach

Udział płatności zbliżeniowych we wszystkich transakcjach z użyciem kart Mastercard i Maestro w Polsce przekroczył 85 proc. na koniec sierpnia. Pomimo tak wysokiego poziomu nasycenia, ich popularność nadal rośnie - w ciągu ostatniego roku liczba transakcji zbliżeniowych wzrosła o 38 proc., wynika z badania Mastercard.

W Europie częściej niż Polacy zbliżeniowo płacą jedynie Czesi (93 proc.). Jednocześnie Polska zdecydowanie wyprzedza kraje, które uważa się powszechnie za technologicznie zaawansowane. Średnia europejska to 48 proc..

W Szwecji, która często jest wskazywana jako pierwszy kraj, który może stać się ‘w pełni bezgotówkowy’, zbliżeniowo realizowanych jest obecnie 12 proc. transakcji Mastercard. W przypadku Niemiec, czyli europejskiej potęgi gospodarczej, jest to niewiele więcej - 15 proc.. Wynika to przede wszystkim z późniejszego wprowadzenia do tych krajów technologii zbliżeniowej. Średnio niemal co druga (48 proc.) transakcja kartą Mastercard w Europie jest realizowana bezstykowo. Inne kraje europejskie nadrabiają jednak dystans do liderów technologii zbliżeniowej, takich jak Polska czy Czechy. W ciągu ostatniego roku liczba transakcji tego typu wzrosła niemal dwukrotnie (+97 proc.) - czytamy w komunikacie.

Liczba transakcji bezstykowych Mastercard najszybciej rośnie w krajach, w których technologia zbliżeniowa dopiero nabiera rozpędu: w Szwecji, na Litwie (w obu krajach 15-krotny wzrost rok do roku), Estonii (x8), Albanii (x5) i Belgii (x4), podano także.

Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, w Polsce wydano już niemal 32 mln zbliżeniowych kart płatniczych, które stanowią 80 proc. spośród wszystkich. Jednocześnie przyjmowanie płatności zbliżeniowych umożliwiają już praktycznie wszystkie punkty sprzedaży, które posiadają terminale płatnicze. Według danych NBP, umożliwia to już ponad 98 proc. urządzeń w Polsce. Jest to zbieżne z zobowiązaniem Mastercard, zgodnie z którym do 2020 r. posiadacze kart z logo firmy będą mogli płacić zbliżeniowo w każdym punkcie sprzedaży w Europie, akceptującym płatności Mastercard.

Technologia zbliżeniowa przyjęła się w Polsce ze względu na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo, które doceniają konsumenci. Dzięki rozpowszechnieniu nowych form płatności zbliżeniowych, jak te mobilne, oraz dalszej rozbudowie infrastruktury płatniczej, możemy wzmocnić swoją pozycję wśród europejskich liderów zbliżeniowości. Popularność tej technologii powinna jeszcze bardziej wzrosnąć, kiedy po podwyższeniu limitu będziemy mogli płacić zbliżeniowo bez PIN-u do 100 zł - powiedział dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski, cytowany w komunikacie.

Płatności bezstykowe zyskują na popularności także w środkach komunikacji miejskiej, gdzie karta płatnicza może z powodzeniem przejąć funkcję biletu. Pasażerom zależy na szybkim i wygodnym opłaceniu przejazdu, a to gwarantuje technologia zbliżeniowa. Niektóre miasta w Polsce, jak Łódź czy Wrocław, już wdrożyły bezstykowe rozwiązania najnowszej generacji, a kolejne planują zrobić to w bliskiej przyszłości.

Na podst. ISBnews