Wody Polskie próbują zablokować podwyżki cen wody

Przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne wszelkimi sposobami dążą do często kilkusetprocentowych podwyżek. W tym celu wynajmują renomowane kancelarie prawne - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zadaniem gminy jest ustalanie stawki, tymczasem Wody Polskie są ich regulatorem, który zatwierdza bądź wydaje decyzję negatywną. Samorządy mają prawo odwołać się od takiej decyzji, z czego skorzystały 94 przedsiębiorstwa i gminy. 90 proc. z nich domaga się zachowania wyższych stawek. Są też takie, które oddają sprawy do sądu jak: Karczew -Otwock, Frombork i Oława, które chcą wprowadzenia kilkudziesięcioprocentowych podwyżek. Takich przykładów jest więcej.

W podwyżkach taryf za wodę i ścieki przoduje województwo zachodniopomorskie, w którym samorządy skalkulowały jedne z najwyższych cen w całym kraju. Ponad 30 proc. odwołań od decyzji pochodzi z tego regionu - poinformował Przemysław Daca prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Widzimy, że gminy są za utrzymaniem wysokich taryf, niektóre z nich odwołują się do sądów administracyjnych jeśli zablokujemy taką podwyżkę. Jest tajemnicą poliszynela, że to właśnie z podwyżek cen wody i ścieków finansuje się kampanie wyborcze. W przypadku nieuzasadnionych podwyżek taryf będziemy oddawać sprawy do sądów - zapowiada Daca z Wód Polskich.