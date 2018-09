PKO BP używa blockchaina

PKO BP, adaptując technologię Coinfirm Trudatum, jako pierwszy w kraju, dokonał pełnego wdrożenia rozwiązania opartego na blockchainie – poinformował bank w komunikacie. Bank w najbliższych dniach prześle 5 mln klientów nowe regulaminy w formie cyfrowej.

Blockchain ma ogromny potencjał do tego, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora bankowego. To stosunkowo młoda technologia, dla której na całym świecie nieustannie znajdowane są kolejne zastosowania. PKO Bank Polski z sukcesem realizuje strategię ukierunkowaną na cyfryzację, a pełne wdrożenie rozwiązania opartego na blockchainie jest kolejnym krokiem na obranej przez nas ścieżce, który umacnia naszą pozycję lidera technologicznego polskiej bankowości. Pracujemy nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, a w prace angażujemy partnerów zewnętrznych, wspólnie tworząc nowoczesną bankowość w Polsce. – mówi Adam Marciniak, wiceprezes PKO BP.

Jak informuje bank, rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, przy współpracy z dostawcami technologicznymi. Po stronie banku, kluczowa była współpraca z polsko-brytyjską firmą Coinfirm, podjęta w ramach platformy rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.

Jako partner technologiczny banków, pełnimy także rolę sektorowego ośrodka badań i rozwoju. Dlatego, bazując na uzgodnionym w ramach sektora podejściu, wspólnie z PKO Bankiem Polskim wypracowaliśmy rozwiązanie wykorzystujące w praktyce potencjał, jaki daje technologia blockchain – mówi Piotr Alicki, prezes KIR.

I dodaje, że nowa usługa, oparta na technologii blockchain oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, pozwala w pełni dopasować się do potrzeb banków, gwarantuje łatwą integrację, wysoką wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo.

Jak podaje bank, komunikację elektroniczną otrzymają ci klienci banku, którzy wyrazili zgodę na taką formę przekazywania informacji. Aktualnie to ponad 5 mln osób, co stanowi ponad połowę klientów korzystających z produktów banku. Na komunikację drogą elektroniczną decyduje się coraz więcej osób, ponieważ w dobie cyfryzacji łatwiej jest obsługiwać, przechowywać i archiwizować korespondencję elektroniczną, niż analogową. Do pozostałych klientów zostanie skierowana tradycyjna korespondencja.

W korespondencji elektronicznej z banku klienci znajdą m.in. 64-znakowy unikalny identyfikator hash dokumentu oraz odnośnik do strony banku, gdzie bez logowania, w prosty sposób po wklejeniu identyfikatora hash lub po wgraniu wcześniej pobranego dokumentu otrzymają informację czy dokument jest autentyczny oraz kiedy po raz ostatni był modyfikowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klienci zachowają dostęp do dokumentów nawet po zakończeniu współpracy z bankiem oraz będą mieli pewność, że nie zostały one zmodyfikowane. Dokumenty zapisane są jednocześnie na serwerach PKO Banku Polskiego i KIR, a dostęp do nich możliwy jest przez strony internetowe obu instytucji.

Prace nad wdrożeniem rozwiązania prowadzone były w banku od wielu miesięcy. Bank pracował wspólnie z Coinfirm nad stworzeniem bezpiecznej platformy blockchainowej i wyskalowaniu jej, tak aby mogła znaleźć zastosowanie w największych korporacjach. Te cechy posiada dziś platforma Trudatum, która jest wykorzystywana do potwierdzania autentyczności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną.