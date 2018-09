MFW: Brexit źle wpłynie na gospodarkę Wlk. Brytanii

Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez porozumienia, jej gospodarka się skurczy, ale nawet w przypadku porozumienia jej wzrost gospodarczy będzie niższy niż gdyby pozostała w UE - ostrzegł w poniedziałek Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

MFW przewiduje, że jeżeli porozumienie o warunkach Brexitu zostanie osiągnięte, brytyjski PKB w 2018 i 2019 roku zwiększy się po około 1,5 proc., co jest lekką korektą w górę w porównaniu z prognozami z lipca, które wynosiły odpowiednio 1,4 i 1,5 proc. Ale gdyby Wielka Brytania nie występowała z UE, ten wzrost wynosiłby ok. 1,75 proc. Natomiast w przypadku braku umowy z Brukselą i chaotycznego wyjścia brytyjska gospodarka się skurczy - napisano w opublikowanym w poniedziałek w Londynie raporcie.

Im bardziej chaotyczne wyjście, tym gorsze efekty będziemy mieli. Powiem to jasno, porównując z obecnym płynnie funkcjonującym jednolitym rynkiem, wszystkie prawdopodobne scenariusze Brexitu oznaczają koszty dla (brytyjskiej) gospodarki, a także w mniejszym stopniu dla UE. Im większe będą utrudnienia dla handlu w nowych relacjach, tym koszty będą większe. To powinno być dość oczywiste, ale wygląda, że czasami nie jest - oświadczyła szefowa MFW Christine Lagarde, prezentując raport.

Według raportu brak porozumienia spowoduje m.in. spadek wartości funta szterlinga oraz wzrost deficytu budżetowego Wielkiej Brytanii, a żaden plan stymulacyjny dla gospodarki nie rozwiąże powstałych problemów. Lagarde wyraziła jednak nadzieję na to, że porozumienie w sprawie Brexitu ostatecznie zostanie zawarte, a ona sama pozostaje „desperacko optymistyczna”.

Towarzyszący jej podczas prezentacji raportu brytyjski minister finansów Philip Hammond zapewnił, że rząd uważnie wysłuchał tego ostrzeżenia.

MFW mówi dziś jasno, że brak porozumienia będzie niezwykle kosztowny dla Wielkiej Brytanii, a także dla UE, oraz że mimo podejmowanych przez nas działań ewentualnościowych wyjście bez umowy naraziłoby na ryzyko znaczący postęp, którego Brytyjczycy dokonali w ciągu ostatnich 10 lat - mówił Hammond.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku, ale jak do tej pory nie ma porozumienia między obydwiema stronami na temat warunków wystąpienia oraz charakteru przyszłych relacji. Brytyjska premier Theresa May ma nadzieję na to, że podczas jej spotkania z przywódcami pozostałych państw UE w tym tygodniu w Strasburgu, dojdzie do zbliżenia stanowisk.

Na podst. PAP