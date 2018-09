Zwolennik PiS bez obsługi w sklepie Żabka?

Sieć sklepów Żabka może mieć poważne kłopoty, po tym jak jeden ze sklepów w Ostrowie Wielkopolskim w niedzielę niehandlową wywiesił charakterystyczną karteczkę informującą, iż klienci popierający PiS nie będą obsługiwani.

Jak informuje NaTemat.pl w ostatnią niedzielę niehandlową w Ostrowie Wielkopolskim w sklepie Żabka (który w wyniku zastosowania prawnego kruczka omija zakaz handlu) odczytać można było karteczkę z informacją:

(pisownia oryginalna)

fot. Tuba Ostrowa/Facebook / autor: fot. Tuba Ostrowa/Facebook

Informacja pojawiła się w sklepie przy ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Jak dodaje serwis NaTemat powołując się na stronę TubaOstrawa za kasą stał mężczyzna w charakterystycznej koszulce z napisem „Konstytucja”.

To kolejny przypadek traktowania klientów o konkretnych poglądach politycznych z lekceważeniem. Wcześniej pewien lekarz z Pomorza wywiesił na swoim gabinecie karteczkę z informacją, iż nie będzie obsługiwał pacjentów z PiS.

Sama sieć Żabka odniosła się już do sprawy:

Sklepy Żabka są prowadzone przez ponad 3, 5 tys. franczyzobiorców, którzy niezależnie zarządzają swoimi placówkami. Charakter naszej współpracy nie odnosi się do ich poglądów politycznych. Bez wątpienia sklep nie jest miejscem do organizowania happeningów politycznych, na co zwrócimy uwagę franczyzobiorcy. Komunikat został zamieszczony w sklepie bez naszej wiedzy i zgody. Niedopuszczalne jest sugerowanie dyskryminacji jakiejkolwiek grupy klientów. To stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami naszej umowy z franczyzobiorcą. Dlatego obecnie analizujemy jakie kroki powinniśmy podjąć w związku z tym zdarzeniem