Tunel połączy Uznam z Wolinem

W poniedziałek podpisano umowy na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu (Zachodniopomorskie). Będziemy pilnować każdego dnia, żeby za cztery lata tunel został rzeczywiście otwarty - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Uroczystość podpisania umów odbyła się na placu w centrum Świnoujścia; przyglądało się jej kilkaset osób, dla których przygotowano telebim.

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowego wydarzenia powiedział, że uroczystość jest dla „scalania” Polski „symboliczna”. Podkreślił, że „dzisiaj jest smutna i symboliczna data w historii Polski” - 17 września - „kiedy Związek Sowiecki napadł w ślad za Niemcami hitlerowskimi na Polskę” i jest to „symboliczna data rozdarcia Polski”.

Będziemy pilnować każdego dnia, żeby tunel za cztery lata został rzeczywiście otwarty, żeby to połączenie okazało się faktem, żeby przełamać coś, co było charakterystyczną cechą wielu lat poprzednich - tę niemożność, imposybilizm - powiedział Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu to jest więc symboliczny dzień, w którym „przełamujemy wiele dotychczasowych schematów”.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że warto mieć marzenia. Mówił o marzeniach: turystów, którzy aby dostać się do Świnoujścia musieli niejednokrotnie czekać kilka godzin; mieszkańców miasta, którzy czasami musieli jechać „na stały ląd” przez Niemcy; tych, którzy liczyli, że będą mogli bezpiecznie poruszać się polskimi drogami wzdłuż zachodniej granicy Polski.

Adamczyk przypomniał, że w sobotę oddano do użytkowania 34 km drogi S3 w województwie lubuskim.

Mam nadzieję (…), że będzie naszym udziałem do końca tego roku oddanie do użytkowania ponad 80 km tej drogi ekspresowej, co uczyni na koniec roku drogę ekspresową ze Szczecina do Bolkowa drogą bezpieczną, przejezdną - drogą, którą będziemy mogli się w sposób normalny (…) poruszać - powiedział.