Przedsiębiorca w banku

Być sobie sterem, żeglarzem, okrętem – to bardzo kuszące. Praca na własny rachunek ma oczywiście swoje plusy i minusy. Tych plusów jest jednak coraz więcej: widać je w nowelizacjach ustaw, ułatwieniach dla przedsiębiorców i zachętach w postaci ulg finansowych. Specjalną ofertę dla firm mają także banki

Po co dziś potrzebny bank

Jakich produktów i usług oczekują przedsiębiorcy sektora małych i średnich firm od banku? Świadomość i wymagania bardzo się zmieniły. Już nie można powiedzieć, że małe przedsiębiorstwo ograniczy się wyłącznie do założenia rachunku, zapewnienia finansowania obrotowego i prostego finansowania inwestycyjnego. Właściciele – bez względu na wielkość firmy – interesują się tym, jak prowadzić e-biznes, i na tym polu szukają wsparcia ze strony swojego banku. Zmiana oczekiwań tak ważnych klientów pociąga za sobą zmiany w bankach. Na potrzeby przedsiębiorców powstają specjalne dedykowane strategie i piony obsługi biznesu.

Centra Biznesowe Banku Pekao S.A.

Oczywiście, podobnie jak i w innych instytucjach finansowych, także w Banku Pekao S.A. przygotowana jest oferta przeznaczona zarówno dla małych, jak i średnich firm. W czym więc leży przewaga Banku Pekao S.A. nad konkurencją pod względem obsługi sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)? Bank oprócz samej oferty chce konkurować sprawnością procesów, dużą wiedzą i doświadczeniem doradców i specjalistów produktowych zlokalizowanych w całej Polsce w specjalnie wydzielonych centrach biznesowych. Niedługo do użytku zostanie oddane również biuro Customer Services, do którego klient będzie mógł zadzwonić lub napisać maila w sprawie bieżących spraw operacyjnych związanych z obsługą firmy.

Oferta produktowa

Zanim powstała nowa strategia odpowiadająca na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców, bank miał do zaoferowania wąską paletę produktów. Podobnie jak u konkurentów firmom proponowano rachunek bieżący z bankowością elektroniczną, kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym. Teraz ofertę wzbogacono o produkty do finansowania handlu, wspierające transakcje skarbowe oraz produkty wspierające transakcyjność, m.in. takie jak rachunki escrow, płacowe, płatności masowe (Pekao Collect) czy możliwość połączenia systemu księgowego firmy z bankowością elektroniczną (Pekao Connect). Warto wspomnieć o ciekawym programie certyfikacji systemów finansowo-księgowych. Jeżeli producent oprogramowania, z którego korzysta klient MŚP, ma dostosowane swoje oprogramowanie do bankowego Pekao Connect, może otrzymać certyfikat Pekao Ready. Sprawia on, że klient automatycznie i bez pomocy banku będzie mógł w pełni korzystać z możliwości, jakie płyną z integracji, optymalizując swoje procesy w firmie.

Kredyty dla polskich przedsiębiorców

Na klientów Pekao czeka kompleksowa oferta kredytowa dla firm: finansowanie działalności bieżącej, potrzeb inwestycyjnych, udzielanie gwarancji i wsparcie eksporterów. Oferta dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest przygotowana w taki sposób, aby zapewnić możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb klientów biznesowych. W ramach niej dostępne są produkty pozwalające na finansowanie potrzeb obrotowych, np. kredyt rewolwingowy i kredyt w rachunku bieżącym (które oferowane są nawet na trzy lata), inwestycyjnych oraz finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą za pomocą pożyczki hipotecznej. Dostępne jest również finansowanie wielocelowe, m.in. gwarancje i akredytywy. Elementem komplementarnym są produkty tresury, np. IRS-y zabezpieczające ryzyko stopy procentowej.

Indywidualne traktowanie

Dzięki tak zbudowanej ofercie bank jest w stanie obsłużyć zarówno te podstawowe, jak i bardziej złożone potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma dwóch przedsiębiorstw w identycznej sytuacji. Tak więc bardzo ważne jest to, że bez względu na rodzaj produktu jego parametry są zawsze indywidualnie dopasowywane do rodzaju i struktury finansowania oraz uzależnione od rodzaju przyjętego zabezpieczenia. W pakiecie z indywidualnym podejściem klient otrzyma nowy przejrzysty regulamin kredytowy i czytelne umowy. Bank postawił sobie za punkt honoru, by w nowej strategii wprowadzić kilka rozwiązań, dzięki którym klienci w łatwy sposób mogą zrozumieć swoje prawa i obowiązki wynikające z udzielenia im finansowania.

Teraz łatwiej o kredyt

Przedsiębiorcom zależy, aby proces kredytowy był szybki i sprawny, bez zbędnej straty czasu. Poszukują takich ofert, które nie zakłócą im płynności działania. Starania, aby czas do wypłaty środków z kredytu był możliwie krótki, podjął Bank Pekao S.A. W tym celu w proces kredytowy angażuje ekspertów z różnych jednostek banku, dbających o prawidłowy przebieg i jakość procedury. Udzielenie kredytu składa się z kilku standardowych kroków, w ramach których przede wszystkim dokonywane jest rozpoznanie potrzeb klienta. Do nich dopasowuje się produkty. Następnie ocenia się klienta, wnioskowaną transakcję i zaproponowane zabezpieczenie. Ocena ta dokonywana jest na podstawie standardowych dokumentów firmy (m.in. w oparciu o dane finansowe, dokumenty założycielskie oraz informacje zawarte we wniosku kredytowym). W ramach optymalizacji działań dla transakcji o mniejszym stopniu złożoności bank wprowadził również tzw. Proces uproszczony, skracając tym samym czas potrzebny na podjęcie ostatecznej decyzji i zawarcie umowy kredytowej. Specjaliści nie ustają w pracach nad usprawnieniami procesu kredytowego, jego digitalizacją w bankowości elektronicznej oraz automatyzacją.