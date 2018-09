Bodnar o Żabce: "To jest niedopuszczalne"

Głos na temat sklepu w Ostrowie Wielkopolskim, w którym wywieszono kartkę informującą, iż zwolennicy i członkowie PiS nie będą obsługiwani, zabrał Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przypomnijmy - w ostatnią niedzielę niehandlową w Ostrowie Wielkopolskim w sklepie Żabka (który w wyniku zastosowania prawnego kruczka omija zakaz handlu) odczytać można było karteczkę z informacją:

W związku z niedzielą niehandlową członków i sympatyków PiS nie obsługuje, ponieważ nie pozwalam mi na to klauzula sumienia

Do sprawy odniosła się już sieć „Żabka w specjalnym oświadczeniu:

Sklepy Żabka są prowadzone przez ponad 3, 5 tys. franczyzobiorców, którzy niezależnie zarządzają swoimi placówkami. Charakter naszej współpracy nie odnosi się do ich poglądów politycznych. Bez wątpienia sklep nie jest miejscem do organizowania happeningów politycznych, na co zwrócimy uwagę franczyzobiorcy. Komunikat został zamieszczony w sklepie bez naszej wiedzy i zgody. Niedopuszczalne jest sugerowanie dyskryminacji jakiejkolwiek grupy klientów. To stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami naszej umowy z franczyzobiorcą. Dlatego obecnie analizujemy jakie kroki powinniśmy podjąć w związku z tym zdarzeniem

Sprawę skomentował też Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar na Twitterze. Pytany przez redaktora wGospodarce.pl Marka Siudaja o interwencję w tej sprawie, Bodnar napisał:

Oczywiście to jest niedopuszczalne, aby dyskryminować klientów sklepu ze względu na przekonania polityczne. Po to jest art. 138 Kodeksu wykroczeń

Jednak pytany czy skieruje sprawę do sądu Rzecznik nie kontynuował tematu.

Twitter/ as/