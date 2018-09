6 mld zł trafiło do firm z Polski Wschodniej

Z programu Polska Wschodnia skorzystało 457 firm oraz 210 start-upów - wynika z najnowszych danych MIiR. Do przedsiębiorstw trafiło już 6 mld zł, a do wykorzystania zostało jeszcze 2,58 mld zł.

Pula pieniędzy na program Polska Wschodnia na lata 2014-2020 wynosi 2 mld euro, czyli 8,58 mld zł. Jak wyliczył resort inwestycji i rozwoju, polskie firmy wykorzystały już 6 mld zł, a do zagospodarowania zostało jeszcze 2,58 mld zł. Rozdysponowane już środki trafiły do MŚP, które zdecydowały się na inwestycje w pięciu województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jak informuje MIiR, realizowane przez nie projekty przyczynią się do powstania około 560 miejsc pracy.

Według wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka, przedsięwzięcia te w znaczący sposób przyczynią się zmniejszenia dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Polski.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postawiliśmy na zrównoważony terytorialnie rozwój kraju, w którym kluczowa jest rola przedsiębiorców - ich zdolności kooperacyjne, technologiczne oraz eksportowe. Dlatego tak bardzo cieszy wysoka aktywność i skuteczność MŚP w sięganiu po dotacje z programu Polska Wschodnia - podkreśla cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Wśród beneficjentów programu jest przedsiębiorstwo Kompol z Łomży, które - jak informuje MIiR - będzie produkowało ultracienkie jednowarstwowe polietylenowe torebki i woreczki na produkty spożywcze. Firma zainwestowała w nową linię, dzięki czemu zwiększy przychody, pozyska nowych klientów oraz zwiększy zatrudnienie. Co więcej, realizacja projektu przyczyni się także do promocji zielonej gospodarki, poprzez wykorzystanie odpadów pochodzących z recyclingu.

Innym uczestnikiem Polski Wschodniej jest firma Plastimet z Ełku. Spółka, dzięki dofinansowaniu, wdrożyła do produkcji nowy model okna, w którym - jak informuje resort - „wykorzystano opracowany przez Plastimet energooszczędny system profili PVC o modułowej konstrukcji”.

Z kolei firma z Krosna - Villa Glass Studio tworzy trójwymiarowe barwne elementy architektoniczne i dekoracyjne, np. drzwi. Korzystając z dofinansowania spółka planuje wejść na rynki: niemiecki, słowacki, brytyjski, francuski i szwajcarski. Działalność za granicą, dzięki wsparciu z programu, rozpoczęła również spółka Globalo Max z Makowa, która zdobyła cztery zagraniczne kontrakty handlowe oraz planuje sprzedaż swoich produktów - okapów wyspowych i przyściennych - w Czechach i na Słowacji.

Ambitne plany ma też firma Wikpol z Motycza k. Lublina oferująca m.in. zrobotyzowane linie przemysłowe. Spółka dostała dofinansowanie m.in. na „ujednolicenie szaty graficznej produktów, materiałów promocyjnych a nawet środków transportu służących dystrybucji”.

Jeszcze w tym roku na rynkach we Francji, Republice Południowej Afryki oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamierza pojawić się przedsiębiorstwo Stefik z Gnojna, sprzedające groch i fasolę. Dotację z programu firma wykorzystała na badania rynkowe, przygotowanie obsługi formalno-prawnej, projekty wzornicze i kampanie reklamowe.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie produktów sieciowych, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje.

Na podst. PAP